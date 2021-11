Vincenzo Di Tommaso öffnet sein Atelier in Schwetzingen

Der Schwetzinger Künstler Vincenzo Di Tommaso hat eine sehr schaffensreiche Phase hinter sich. Seine neuesten Werke will er daher den Kunstfreunden aus der Stadt und der Region zugänglich machen und lädt am Samstag und Sonntag, 4./5. Dezember, zum Tag des offenen Ateliers in die Scheffelstraße 77 ein.

Der äußerst vielseitige Künstler zeigt dort unter anderem dieses farbenfrohe Gemälde in Acryl, in das auch die so allgegenwärtige Schutzmaske Einzug gehalten hat. Zu sehen sind abstrakte und realistische Malereien aus der Corona-Zeit und einige Berglandschaften. Ausgestellt sind die Bilder in seinem Atelier in der Scheffelstraße 77 und in der benachbarten Tanzschule Kiefer. Natürlich ist der Künstler zu den Öffnungszeiten am Samstag, 4. Dezember, von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag, 5. Dezember, von 11 bis 14 Uhr vor Ort und gibt gern Auskünfte. Nach derzeitiger Corona-Alarmstufe in Baden-Württemberg ist der Zutritt zu Kunstausstellungen nur unter Einhaltung der 2G-Regel erlaubt.