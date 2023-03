Von Klassik bis Pop – "Alles Blech" gibt Konzert in Schwetzingen

Großes Blechbläserkonzert Unter dem Titel „Alles Blech“ geben am kommenden Sonntag um 18 Uhr der Evangelische Posaunenchor Oftersheim-Schwetzingen und das Schwetzinger Blechbläserensemble unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer und Ralf Krumm ein klangprächtiges und abwechslungsreiches Konzert in der evangelischen Stadtkirche. Eingerahmt von den beiden Pop-Meilensteinen „Music was my first love“ von John Miles und „Thank you for the music“ von ABBA erklingt Musik aus verschiedenen Jahrhunderten: von Giovanni Gabrieli das achtstimmige „Jubilate Deo“, vier Choräle aus der Barockzeit in alten und neuen Sätzen, die „Doppelchörige Musik in F“ von Ulrich Baudach, die Choralkantate „Verleih uns Frieden gnädiglich“ von Felix Mendelssohn Bartholdy, drei jazz- und poporientierte Stücke von Michael Schütz und die dreisätzige Suite „Three more Cats“ von Chris Hazell, das Barock- und Jazz-Elemente vereint. Am Ende werden die Zuhörer eingeladen, in das moderne Lied „Bewahre uns, Gott“, zu dem Ralf Grössler sehr schöne Bearbeitungen komponierte, einzustimmen. Bei einigen Stücken wirkt Markus Dietrich am Schlagzeug mit. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um eine Spende für die Bläserarbeit gebeten.

© Dorothea Lenhardt