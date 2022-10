Wahre Legenden auf der Bühne

Endlich ist es wieder so weit, die Schwetzinger Jazztage gehen an den Start. Jazz vom Feinsten gibt es zur Eröffnung an diesem Freitag, 14. Oktober, um 20 Uhr, wenn das „Circe“-Quintett um den italienischen Pianisten Alessandro Bravo ins Rokokotheater im Schloss kommt. Die Formation versammelt meisterliche Musiker und verspricht einen fulminanten Auftakt der von der Jazzinitiative veranstalteten Musikreihe. Das Konzert ist Bestandteil des „Enjoy Jazz“-Festivals und wird vom Land Baden-Württemberg sowie der Stadt Schwetzingen gefördert.

Mit von der Partie ist der seit vielen Jahren in Berlin lebende und aus Perugia stammende Bassist Igor Spallati. Schlagzeuger Ugo Alluni kommt ursprünglich ebenfalls aus Perugia, und über die Station New York, wo er studierte, landete er in Berlin, wo er jetzt lebt und arbeitet.

2 Bilder Pianist Alessandro Bravo gilt als einer der besten italienischen Jazzer. © Daniele LATINI

Der römische Saxofonist Maurizio Giammarco, Jahrgang 1952, entdeckte früh seine Liebe zum Jazz, versuchte die sich auf dem heimischen Plattenteller drehenden Platten von Duke Ellington nachzuspielen. In den 1970er Jahren stieg er rasch zu einer festen Größe auf – und gilt heute als italienische Jazzlegende.

Elisabetta Antonini arbeitete mehrfach mit Maurizio Giammarco zusammen. Die Sängerin und Komponistin gehört zu den eindrücklichsten jungen Talenten der italienischen Szene, tummelt sich sowohl in experimentelleren Gefilden, fühlt sich aber mindestens genauso wohl, wenn es um die Interpretation von Standards oder auch Bossa-Nova-Klassikern geht.

Antonini stand schon mehrfach auf der Bühne mit Kenny Wheeler, Paul McCandless, Paolo Fresu, Dado Moroni, Roberto Gatto oder Enrico Pieranunz. Unter anderem hat sie ein Projekt mit dem Schlagzeuger Michele Rabbia veröffentlicht, der in diesem Festival eine Woche später, am Freitag, 21. Oktober, um 20 Uhr, unter dem Titel „Hemera“ mit Tania Giannouli ebenfalls im Schwetzinger Rokokotheater bei den Jazztagen auftreten wird. zg

Info: Karten zwischen 13,10 und 40,60 Euro gibt es noch im SZ-Kundenforum, Carl-Theodor-Straße 2 in Schwetzingen, sowie ab 19 Uhr an der Abendkasse im Schloss.