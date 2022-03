Eigentlich gibt es in jeder Stadt Besonderheiten bei Straßenverläufen, Hausnummern, Schildern und Bezeichnungen – so auch in Schwetzingen. Da gehören Gebäude zu einer Straße, obwohl ihr Eingang in einer anderen liegt. Oder Hausnummern die nicht in einer nachvollziehbaren Reihenfolge liegen. Vermutlich werden Briefträger, Paketboten und Lieferdienstfahrer davon ein Klagelied singen können –

...