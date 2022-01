Was nehme ich statt . . .?

Die Tage des Veganuary sind gezählt. Doch wie geht es weiter? Wer Geschmack an pflanzlicher Ernährung gefunden hat, stellt sich irgendwann die Frage: Was nehme ich anstelle von … ?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie sich Eier ersetzen lassen, haben Sie bereits kennengelernt. Wie verhält es sich aber mit Sahne, Butter, Käse und Co.? Milch und Joghurt sind wohl kein Geheimnis mehr: Jeder Discounter hat inzwischen Alternativen auf Hafer-, Soja-, Reis-, Kokos- oder Mandelbasis im Programm. Ungesüßt und gesüßt. Natur oder mit Geschmack.

© Jörn Wittmann

Bei Sahne verhält es sich ähnlich: Es gibt pflanzliche Cuisine auf Soja-, Reis- oder Haferbasis. Je nach Gericht kann Kokosmilch verwendet werden. Eine weitere Möglichkeit sind Nussmuse, die es fertig zu kaufen gibt, die man aus pürierten Nüssen und Wasser aber auch selbst herstellen kann.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Anstelle von Butter gibt es pflanzliche Alternativen in Blockform. Pflanzenmargarine liegt ebenfalls nahe. Doch Vorsicht: Nicht jede Pflanzenmargarine ist vegan! Empfehlung zum Braten: Eher Öl anstelle gehärteter Fette verwenden – das ist gesünder.

Für Honig haben Sie unzählige Möglichkeiten. Das kann Zuckerrüben-, Ahorn- oder Dattelsirup sein. Beliebt ist Agavendicksaft. Inzwischen gibt es tatsächlich auch Vonig – veganer Honig auf Basis von Blüten und Kräutern.

Wer Fisch vermisst, sollte Auberginen-Heringe in veganer Sahnesoße oder Karottenlachs probieren, wenn er keine Lust auf pflanzliche Convenience-Produkte aus dem Kühlregal hat. Wer in der Küche mit Algen hantiert, kann so gut wie jedem Gericht eine Fischnote einhauchen.

Wenn es einen ab und an nach Käse gelüstet, lädt das Supermarktregal ebenfalls zum Probieren ein, das von Scheiben- über Streich- und Reibe- bis hin zu Hirtenkäsealternativen alles parat hält. Wenn es ums Überbacken geht, empfehle ich, aus Hefeflocken, pflanzlicher Sahne und Gewürzen einen Hefeschmelz anzurühren und diesen über Pizza oder Lasagne zu geben.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Beim Fleisch stehen einem sämtliche Möglichkeiten offen. Ob Tofu, Seitan, Soja- oder Sonnenblumenschnetzel, ob Pilze oder Jackfrucht: Ein Fleischersatz ist schnell selbst zubereitet. Auch Linsen, Bohnen und Grünkern bilden eine gute Grundlage für schnelle Alternativen, wenn einen die Fleischeslust überkommt. Verzicht sieht jedenfalls anders aus, oder?