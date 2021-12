Wenn Artischockenherzen für Zufriedenheit stehen

Region. Liebe geht durch den Magen, heißt es so schön. Die österreichische Food-Bloggerin Eva Kamper-Grachegg („Mei liabste Speis“) geht noch weiter: „Gefühle, für die es Rezepte gibt“ (Christian-Verlag) heißt der Titel ihres jüngst erschienenen Buches, in dem 48 Gefühle mit 48 Rezepten passend zu den vier Jahreszeiten verbunden werden. Bei uns gibt es Exemplare zu gewinnen!

Kennen Sie das? Den Stolz darüber, etwas geschafft zu haben, was man sich eigentlich nicht zugetraut hat? Oder das Gefühl der Erleichterung, wenn ein Regenguss die sommerliche Hitze weggewaschen hat? Und bestimmt haben Sie schon mal den Triumph genossen, etwas lange Vor-sich-her-Geschobenes doch noch erledigt zu haben. Genau diese und andere Gefühle lassen sich wunderbar in Gerichte verwandeln. Eva Kamper-Grachegg zeigt das in ihrem Buch auf – verwurzelt in ihrer heimatlichen österreichischen Alltagsküche, doch mit den Zehen im Mittelmeer. Es ist der mediterrane Einschlag, der traditionellen Speisen Leichtigkeit gibt. Und es ist die Gedankenwelt von Eva Kamper-Grachegg, die daraus eben nicht nur ein Kochbuch macht.

Wurzelstampf mit Artischockenherzen und Chips



Für 4 Personen, Zubereitungszeit 45 Minuten plus 25 Minuten Backzeit.

Zutaten Stampf: 2 Stück Petersilienwurzeln (zirka 500 g), 5 Stück Knoblauchzehen, Olivenöl, 100 ml Milch, Salz, Pfeffer, Muskatnuss, 10 mehligkochende Kartoffeln (zirka 1 kg), 150 g Butter, 150 ml Milch (optional mehr zum Verfeinern).

Zutaten Chips: 1 bis 2 Kartoffeln, Olivenöl, Meersalzflocken.

Weitere Zutaten: Artischockenherzen aus dem Glas.

Zubereitung Stampf: Ofen auf 200 Grad (Umluft) vorheizen. Petersilienwurzeln schälen, in 2 Zentimeter dicke Scheiben schneiden, Knoblauchzehen nicht abziehen, sondern nur mit dem Messer andrücken. Petersilienwurzeln mit Knoblauchzehen auf Backblech geben, mit Olivenöl beträufeln, im Ofen rösten, bis sie Farbe haben. Einmal zwischendurch wenden. Nach Herausnahme Knoblauch aus der Schale drücken, mit Petersilienwurzeln in einen Topf geben, mit Milch bedecken, mit Gewürzen abschmecken. Auf niedriger Flamme etwa 30 Minuten weich kochen, abschmecken, durch ein Sieb streichen. Inzwischen Kartoffeln schälen, achteln, in Salzwasser etwa 15 Minuten gar kochen, in ein Sieb streichen. Mit der Butter in einen Topf geben und stampfen, Petersilienwurzeln dazugeben, gegebenenfalls mit mehr Milch und Butter verfeinern, mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Zubereitung Chips: Ofentemperatur auf 180 Grad reduzieren, Backblech mit Backpapier auslegen. Kartoffeln schälen, in feine Scheiben schneiden, mit Küchenpapier abtupfen und Öl bepinseln, 10 bis 12 Minuten backen bis die Ränder braun und knusprig sind. Mit Meersalzflocken abschmecken.

Anrichten: Artischockenherzen aus dem Glas nehmen, abtropfen lassen und gemeinsam mit dem cremigen Wurzelstampf und den knusprigen Chips servieren.

Die bekannte Food-Bloggerin der Alpenrepublik spricht in ihrem besonderen Buch eine Einladung aus: Es geht nicht nur darum, sich an den schönen, schlichten Gerichten satt zu essen. Vielmehr fungieren sie als eine Art Schaufenster für Bauchgefühle aller Arten: Dort gerät die Burrata an geschmolzene Tomaten und wird dadurch zum Inbegriff der „Euphorie beim Planen des nächsten Urlaubs“. Im Biss in die Petersilienwurzel-Chips entlädt sich die ganze „Gereiztheit nach einem langen Tag“ und der Kohlsprossen-Salat (Rosenkohl) mit Haselnüssen und Honig-Birnen untermauert „die Entschlossenheit, es noch einmal zu versuchen“ – zum Beispiel mit neuen Rezepten.

Es macht einfach Spaß, Kamper-Gracheggs authentisch wirkende Texte zu lesen, sie sind unterhaltsam und manchmal auch philosophisch: „Seelenfutter“ im wahrsten Sinne des Wortes – eine Lektüre, die Gaumen und Seele gleichermaßen streichelt. Das es dabei noch saisonal zugeht, verleiht dem Ganzen einen nachhaltigen Touch. Wir stellen das einfach Winter-Rezept Wurzel-stampf mit Artischockenherzen und Chips vor, das „die Zufriedenheit über die getane Arbeit“ symbolisiert.

Mitmachen und gewinnen

Unsere Redaktion verlost in Kooperation mit dem Christian-Verlag drei Exemplare des Buches. Das Formular zum Mitmachen und die Teilnahmebedingungen gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de/gewinnspiel. Einsendeschluss ist Montag, 3. Januar, Stichwort: 48 Gefühle.

Das Buch: Gefühle, für die es Rezepte gibt. 48 Gefühle – 48 Rezepte – 4 Jahreszeiten. Vom Erfolgsblog „Mei liabste Speis“, Eva Kamper-Grachegg, Christian-Verlag, 224 Seiten (Hardcover), zirka 110 Abbildungen, 29,99 Euro, ISBN: 978-3-95961-607-2