"American Christmas" glänzt mit passenden Geschichten zum Essen

Es gibt rund um Weihnachten viele Literaturtipps zum Verschenken. „American Christmas. Die schönsten Rezepte und Traditionen für eine echt amerikanische Weihnachtszeit“ von Gabriele Frankemölle und Petrina Engelke ist ein Buch, das man sich gerne schenken lassen möchte, nicht nur, wenn man zum Beispiel Wurzeln in Amerika hat oder die USA gern als Reiseziel wählt.

Es ist eine feine Genusstour gepaart mit Wissenswertem. Es geht dabei nicht allein um die Rezepte, die sehr gut erklärt und wirklich einfach zum Nachahmen sind. Es sind die Erzählungen drumherum – angefangen von Amerikas großem Familienfeiertag (Thanksgiving) über das andere Lichterfest (Chanukka), typischen Weihnachtsschmuck, Traditionen wie dem Plätzchentausch bis hin zum Jahreswechsel. Kurzum: Mit diesem gelungenen und prima gestalteten Buch (glitzerndes Cover, fantastische Food-Fotografie!) holt man sich ein Stück USA nach Hause.

3 Bilder Ofen-Süßkartoffel nach Hasselback-Art mit gemahlenem Pfeffer, Petersilie und Panko oder Paniermehl. © Verlag

Mit Thanksgiving beginnt in den USA die Zeit der aufwendigen Dekorationen, gehaltvollen Festmahlzeiten und des Weihnachtsshoppings. Stimmungsvoll und fröhlich zeigt dieses Buch die besten Rezepte von gebratenem Truthahn über Pumpkin Pie zu Chocolate Cake. Es erzählt Details zu den schönsten Weihnachtsbräuchen – zum Beispiel, wie Rudolph the Rednosed Reindeer zum Liebling von Santa Claus wurde. Dazu gibt es passend eine Inspiration zu Plätzchen, die aussehen wie der beliebte Geweihträger. Oder warum hängt in Amerika eine Gurke am Weihnachtsbaum? Und was hat es mit den Schlafanzügen und deren weihnachtlichen Motiven auf sich, die es mittlerweile auch in Deutschland gibt? Diese und viele weitere spannende Fragen werden geklärt.

Dass amerikanische Küche mehr zu bieten hat als Hot Dogs und Hamburger, erfuhr Gabriele Frankemölle, als sie als Stipendiatin des Deutschen Bundestages ein Jahr in Wyoming und Hawaii verbrachte, wie zur Autorin nachzulesen ist. Nach ihrer Rückkehr startete die koch- (und ess-)begeisterte Redakteurin mit Rezepten ihrer US-Gastmütter den Blog usa-kulinarisch.de.

Ob Nationalparks, Soulfood und Big Data: In Geschichten aus ihrer Wahlheimat USA konzentriert sich Petrina Engelke auf interessante Menschen, ihre Ideen und was daraus geworden ist. Die Journalistin stammt aus dem Ruhrgebiet, kam 2010 mit zwei Koffern nach New York und hat die USA seither nur für Reisen verlassen. Heute wohnt Petrina Engelke im ehemaligen Walfängerdorf Greenport.

Mitmachen und gewinnen

Wir verlosen drei Buchexemplare. Das Formular zum Mitmachen und die Teilnahmebedingungen finden Sie unter www.schwetzinger-zeitung.de/gewinnspiel. Einsendeschluss ist der 20. Dezember, Stichwort: American Christmas. Die Gewinner werden ausgelost und benachrichtigt.

Das Buch: „American Christmas. Die schönsten Rezepte & Traditionen für eine echt amerikanische Weihnachtszeit. Von Thanksgiving bis New Year’s Day“, Christian-Verlag, Gabriele Frankemölle/Petrine Engelke, 224 Seiten, etwa 100 Abbildungen, Hardcover, 24,99 Euro, ISBN: 978-3-95961-595-2