Werkschau zur Erinnerung an Otto Mindhoff

Das Xylon-Museum in der Kronenstraße 17 in Schwetzingen (Eingang neben der Stadtbibliothek) startet an diesem Samstag, 3. Dezember, mit einer neuen Ausstellung. Die Vernissage ist um 17 Uhr.

Ein Teil der Werkschau wird mit Arbeiten von Otto Mindhoff (1932 – 2019) bestückt sein. Sie sollen an den vor drei Jahren verstorbenen Xylon-Gründer und visionären Künstler erinnern. Es gibt ausgewählte Bilder aus dem Bereichen Druckgrafik und Malerei zu sehen. Damit möchte der Xylon-Verein an den Meister erinnern und ihm Wertschätzung zuteil kommen lassen, wie Dr. Kristina Hoge in der Einladung schreibt. Sie wird auch die Einführung in die Ausstellung halten.

Außerdem gibt es eine kleine Sonderpräsentation im Kabinett: Das Künstlerbuch „Bagatellen“ von Martina Geist wird hier vorgestellt, das als exklusive Vorzugsausgabe schon mal Lust macht auf die große Einzelausstellung der Stuttgarter Künstlerin im kommenden Frühjahr. Das Xylon-Museum ist Samstag und Sonntag, 15 bis 17 Uhr geöffnet (Eintritt frei) oder nach Vereinbarung, Telefon 06202/8 59 39 31. kaba