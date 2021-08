Der regionalen Band K’lydoscope mit Martin Orth, Andreas Frank, Fabio De Bernado und Simon Kammerer geht es wie vielen Musikern in der Region – sie haben eine lange Durststrecke hinter sich und noch finden nur sehr rar Konzertmöglichkeiten statt. Fans hatten sich schon darauf gefreut, sie endlich am 2. Oktober beim Hähnchenfest in Ketsch wiederzusehen.

...