Zwischen Tradition und Moderne

„Irgendwann hab ich einen Laden am Schlossplatz.“ Das hat Panagiotis Karavasilis schon vor 20 Jahren angekündigt, aber geglaubt hat es ihm, so sagt er selbst, wohl nicht jeder. Das ändert jedoch nichts daran, dass er sich diesen Traum mit der Eröffnung seines Restaurants und Cafés Neos nun hat erfüllen können. Dass es gerade jetzt dazu kam, sei eher Zufall. „Ich habe erfahren, dass die Räumlichkeiten frei werden und mich dann mit den Besitzern, der Familie Schwald, einigen können.“

Den Bezug zur Gastronomie hat Karavasilis quasi in die Wiege gelegt bekommen: Seit 38 Jahren führen seine Eltern das Restaurant El Greco in der Mannheimer Straße und er selbst hat dort natürlich auch schon gearbeitet. Dabei war Karavasilis zuletzt lange Jahre außerhalb der Gastwirtschaft tätig, doch nun hat es ihn schließlich doch zurück in die Branche gezogen. Sein neues Restaurant betreibt er gemeinsam mit seiner Frau Anna, der familiäre Aspekt bleibt also bestehen. Das ist ihm durchaus wichtig: „Wir packen hier auch wirklich mit an.“

Panagiotis Karavasilis steht im Eingang seines Restaurants. Die Luftballons zeugen noch von der spontanen Eröffnung. © Heylmann

Wie auch im Betrieb seiner Eltern setzt Karavasilis im Neos auf griechische Küche. „Das ist das, was wir gut können, also machen wir es natürlich auch“, erklärt er. Im Inneren sieht das Restaurant jedoch nicht unbedingt typisch aus: „Wir haben bei der Renovierung auf einen modernen Stil gesetzt, der etwas neutraler ist.“ Und renoviert wurde nicht zu knapp, denn tatsächlich wurde alles von Grund auf neu gestaltet. Der Inhaber betont jedoch, dass seine Gaststätte nicht ausschließlich ein Restaurant ist: „Wir bieten natürlich Mittagstisch und Abendessen an, aber auch Kaffee und Kuchen.“ Dabei setzt er auf regionale Produkte, so stammt sein Kaffee beispielsweise aus Hockenheim und auch Brot oder Kuchen werden lokal eingekauft.

Ausgesuchte Weine

Ein weiterer Aspekt, auf den der Gastronom sehr stolz ist, ist seine Weinkarte. „Da sind wir sehr breit und vielfältig aufgestellt. Bei uns stehen fast ausnahmslos Bio-Weine auf der Karte, viele davon sind vegan“, berichtet er. Des Weiteren kann Karavasilis auch schon davon erzählen, dass bei der sehr spontanen Ersteröffnung vergangene Woche der Wein ganz besonders gut bei den Gästen ankam. Zu besagtem ersten Öffnungstag kam es aus einem ganz praktischen Grund: „Wir waren einfach schon fertig“, erklärt der Inhaber lachend. „Und da kann man natürlich die Chance nutzen, dass sich das Team langsam einspielen kann.“ Die Resonanz der ersten Gäste sei sehr gut gewesen, wie er stolz berichtet.

Im Innenraum verfügt das Neos über 80 Plätze, im Außenbereich aktuell über 110. Grund dafür sind die noch geltenden Abstandsgebote. „Wenn alle Auflagen wegfallen, habe ich draußen Platz für etwa 145 bis 150 Gäste“, blickt Panagiotis Karavasilis in die hoffentlich nicht allzu ferne Zukunft. lh

Info: Neos, Schlossplatz 6, 68723 Schwetzingen, Telefon 06202/9 45 86 56

