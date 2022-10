Baumgartner und sein Space Jump

Speyer. Wie Red Bull Stratos weltweit für Furore sorgte – das können die Besucher im Technik Museum Speyer jetzt nochmals nacherleben. Am 14. Oktober 2012 starrten Millionen Menschen in aller Welt auf ihre Bildschirme, um die Mission zu verfolgen und Felix Baumgartner anzufeuern, wie er in einer kleinen Kapsel bis zum Rande des Weltalls aufstieg, bevor er sich mit Überschallgeschwindigkeit zurück zur Erde fallen ließ.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der neue Dokumentarfilm „Space Jump“ erinnert, zehn Jahre nach dem Sprung, mit noch nie gesehenen Bildern und Perspektiven an diese Weltraummission. Passend zum Red-Bull-Stratos-Ausstellungsbereich zeigt das Technik Museum Speyer am Samstag, 15. Oktober, um 14 Uhr den neuen Dokumentarfilm im Forum-Kino. Anlässlich der Filmpremiere ist Felix Baumgartner persönlich vor Ort. Neben einer Frage- und Antwortrunde wird der Extremsportler auch Autogramme geben. Tickets zur Sondervorstellung mit Felix Baumgartner inklusive Museumsticket gibt es zu 19 Euro unter www.technik-museum.de/stratos.

Red Bull Stratos hat bewiesen, dass ein Mensch im freien Fall die Schallmauer durchbrechen kann. Felix Baumgartner hat zahlreiche Marken gesetzt, darunter drei offizielle Weltrekorde für die maximale vertikale Geschwindigkeit, höchste Sprungausstiegshöhe und Höhenunterschied im freien Fall. „Wir waren eine sehr ehrgeizige Gruppe von Menschen und hatten eine Vision, die wir in die Tat umsetzten“, blickt Baumgartner zurück. „Nach vielen Jahren harter Arbeit waren wir dann erfolgreich. Ich glaube wirklich, dass wir alle ein Vermächtnis hinterlassen haben. Denn jeder hat einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, Red Bull Stratos zu einer erfolgreichen Mission zu machen.“ zg