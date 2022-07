Bierbörse im Speyerer Domgarten

Speyer. Bier, Bier, Bier – Bierbörse: Noch an diesem Sonntag, 3. Juli, wird im Domgarten die erste Speyerer Bierbörse gefeiert. An rund 30 Ständen gibt es über 300 Biere aus der ganzen Welt. Die Besucher probieren die ausgefallensten Biersorten aus aller Welt bei Livemusik im größten Biergarten der Stadt. Am polnischen Stand findet man über 50 polnische Biersorten der Traditionsbrauereien Tyskie und Zywiec. Unmittelbar daneben gibt es am großen San Miguel spanisches Bier und ein paar Meter weiter Karlovacko aus Kroatien. Gerstensaft aus Bayern bietet die Hohentanner Brauerei mit verschiedenen Bieren vom Fass. Ebenfalls bayrische Biertradition schenkt das gräfliche Brauhaus Freising aus. Allgäuer Büble ist mit Weizen und dem leckeren Hellen auch in Speyer dabei.

Am großen roten Ausschankstand mit den leuchtend gelben Schirmen findet man die großartigen Biere der Biermanufaktur Engel aus Crailsheim, die seit 1738 im Familienbesitz ist. Spezialität sind Kellerbier hell und dunkel sowie das Märzen „Aloisius“. An diesem Wagen gibt es auch leckeres Lindemans Kirschbier aus Belgien, original Kriek, das aus vergorenen Kirschen gebraut wird, sowie Tegernseer Bier.

Die regionalen und örtlichen Biere dürfen nicht fehlen, so natürlich auch die Black Stork Braumanufaktur aus Speyer mit ihren handwerklich gebrauten Produkten. Dieses hochklassige Bier wird auch zum Fassbieranstich am Freitag um 19 Uhr ausgeschenkt.

Sehr beliebt für die Reise durch die Welt der Biere sind die kleinen „ProBIERgläser“. Man kann sie überall einmalig für 2,50 Euro kaufen und dann mit ausgewählten Fassbieren für 1,50 Euro Euro an den Ständen befüllen lassen. Selbstverständlich werden alle Biere auch in 0,3 oder 0,5 Liter angeboten. Weitere Biere aus der Region sind das Brauhaus „Zur Rose“ aus Ladenburg, die Welde Brauerei aus Plankstadt oder die Phynio Brauerei aus Stockstadt mit ihrer Braumeisterin.

Mit über 100 Sorten findet man eine riesige Auswahl an Flaschenbieren aus aller Welt beim Bierkaufhaus: Biere aus über 30 Ländern wie etwa Spezialitäten wie Schokobier aus den USA, Chili Bier oder eben Maronenbier aus Korsika. Hier gibt es unzählige Biere, die man im Urlaub schon getrunken hat. Für alle, die etwas über Hopfen und Braukunst erfahren möchten, ist Biersommelier Sascha Schieler der richtige Ansprechpartner. An seinem „BierKraftWagen“ gibt es verschiedene Craft-Biere unter anderem von der belgischen Delirium Brauerei und Brewdog.