Comedienne trifft auf Geschichtenerzähler

Speyer. Feministisches Chanson trifft Storyteller aus der Uckermark: Magdalena Ganter und Bastian Bandt sind am Freitag, 18. November, zu Gast in „Ulis Wohnzimmer“ in Speyer. Im „Philipp eins“ rollt Gastgeber und Songwriter Ulrich Zehfuß für die 17. Ausgabe der Songwritershow den Teppich für Magdalena Ganter aus Hinterzarten und Bastian Bandt aus der Uckermark aus.

Hintergründige Texte, akustische Musik, Blicke hinter die Kulissen des Künstlerdaseins und jede Menge Unterhaltung: „Ulis Wohnzimmer“ präsentiert Liedermacherinnen und Liedermacher auf eine erfrischend andere Art. Zehfuß begleitet mit eigenen Songs den Abend musikalisch.

Magdalena Ganter – Shooting Star der feministischen Songwriter-Szene: mal freigeistige Comedienne, mal exaltierte Diva, manchmal auch beides zusammen. Ob entrückte Denkerin und Songwriterin, sehnsüchtig Liebende oder kindliche Lebensfreudeversprüherin – Chanson Noir-Schöpferin Magdalena Ganter schlüpft auf ihrem ersten unter eigenem Namen veröffentlichten Album in viele Rollen, bleibt dabei aber immer ganz sie selbst.

Inspiriert von den kammerorchestralen Klängen der 1920er-Jahre gelingt der Künstlerin in Zusammenarbeit mit Produzent Tobias Siebert auf „Neo Noir“ der unbekümmerte, doch nie unbedarfte Flirt mit den Brüchen: Varieté verquickt sie mit Jazz, schüttet aus dem Ärmel eine Prise Indie dazu und würzt das Ganze mit atmosphärisch-perkussiven Klängen zu einer ebenso wilden wie bekömmlichen Mixtur, über die sie mit zwischen eindringlichem Flüstern und federleichter Koloratur changierender Stimme ihre wortwitzdurchwebten Texte schüttet.

Theatralische Kraft

Schon auf seinen ersten beiden Alben, „Stroh aus Gold“ und „Nach Osten“, hat Bastian Bandt bewiesen, dass er Lieder schreiben kann mit der theatralischen Kraft eines Georg Büchners. Mit „Alle Monde“ verdiente er sich jetzt nicht nur den Preis der deutschen Schallplattenkritik, sondern offenbart einen gereiften Liederdichter, der sich sein Land und seine Geschichte zurückgeholt hat.

Jedem sarkastischen Grinsen zieht er ein befreiendes Lachen vor, ohne auf zärtliche Melancholie zu verzichten. Wer ein Konzert mit dem 40-Jährigen genossen hat, der geht mit einem Stück Weltraum in der Brust und möchte glauben, dass Leben schön wehtut.

Tickets für „Uli Wohnzimmer“ können online unter www.mein-event.com sowie an der Abendkasse für 16 Euro und 9 Euro ermäßigt geordert werden. Der Einlass erfolgt ab 19 Uhr und die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr bei nur teilweise vorhandener Bestuhlung und ohne sicheren Anspruch auf einen Sitzplatz. zg