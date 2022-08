Drei Verletzte durch Verpuffung

Speyer. Bei einer Verpuffung in einem Wohn- und Geschäftshaus sind am Donnerstagabend um 18 Uhr in der Wormser Straße in der Speyerer Innenstadt zwei Menschen schwer und einer leicht verletzt worden. Das hat die Feuerwehr Speyer mitgeteilt.

Der Bereich wurde über mehrere Stunden weiträumig abgesperrt. Bewohner der beiden umliegenden Häuser mussten ihre Wohnungen verlassen. Nach einer bautechnischen Überprüfung und dem Ende des Feuerwehreinsatzes konnten sie wieder zurück in ihre Wohnungen. Bei dem beschädigten Gebäude handelt es sich um ein ehemaliges Geschäftshaus, zuletzt das „Stoffhaus Speyer“, das von der Stadt erworben wurde und sich gerade im Umbau befindet. Das Gebäude ist aktuell nicht bewohnt.

Durch die Verpuffung ist in dem Gebäude die Kellerdecke eingestürzt. Ein vorbeifahrender Pkw wurde beschädigt. Ein Bausachverständiger des THW prüfte am Abend, ob das Gebäude einsturzgefährdet ist. Die Straße wurde von den Stadtwerken aufgegraben, um die Gasleitung überprüfen zu können. Die Gaszufuhr wurde auf der Straße abgeschiebert, sodass die Feuerwehr um 22.15 Uhr meldete, die Lage sei im Griff und die ersten Einsatzkräfte seien auf der Rückfahrt zur Feuerwache. Es waren laut Feuerwehr 70 Einsatzkräfte mit 23 Fahrzeugen im Einsatz, der bis in die Nacht dauerte. Zur genauen Ursache ließ sich gestern Abend noch keine Aussage treffen. mm

Info: Mehr Bilder des Schauplatzes: www.schwetzinger-zeitung.de