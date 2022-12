Emotionale Weihnachtszeit

Speyer. „Christmas comes again“ – das Weihnachtskonzert des Edith-Stein-Gymnasiums konnte nach fast drei Jahren Corona-bedingter Pause wieder live vor Ort stattfinden. In der Stadthalle waren alle Aktiven mehr als glücklich, ihr Können und die monatelang erprobten Stücke endlich wieder vor Publikum zum Besten geben zu können.

Eröffnet wurde das Konzert durch das Orchester mit Johann Pachelbels „Kanon“ unter der Leitung von Barbara Nötscher. Nach einer warmen Begrüßung durch Dieter Hauß, der sowohl das A Cappella-Ensemble als auch den großen Chor leitet, folgte ein weihnachtlicher Mix der verschiedenen Chöre sowie des Orchesters. Mit dabei waren in diesem Jahr Stücke wie „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ (Karel Svoboda), „A Christmas Festival“ (Leroy Anderson und Michael Story) oder „Adoración al nino Jesús“ (John Hoybye), aber auch der Klassiker „Last Christmas“ (George Michael/Oliver Gies) durfte nicht fehlen.

Der Unterstufenchor unter der Leitung von Dagmar Wolf-Hauß versetzte das Publikum in Weihnachtsstimmung – und auch der große Chor sowie das A Cappella-Ensemble begeisterten das Publikum mit ihrer Performance. Die mittlerweile zur Tradition gewordene Verabschiedung der Abiturientinnen war ein emotionaler Höhepunkt des Abends: Nachdem sich die Musiklehrkräfte mit dankenden Worten ihre Schützlinge in die Welt hinaus geschickt hatten, sangen diese ein eigens einstudiertes Lied – in diesem Jahr „Les avions en papier“ von Bruno Coulais aus dem Film „Die Kinder des Monsieur Mathieu“. Schulleiter Dr. Andreas Kotulla dankte in seiner Ansprache allen Mitwirkenden für ihre tolle Leistung und betitelte Lieder als Geschenke. Nach einem so gelungenen Abend kann man dieser Bezeichnung nur zustimmen.

Freundeskreis unterstützt

Ein großes Dankeschön geht an dieser Stelle an die Stadt Speyer, die dem ESG kurzfristig die Stadthalle zur Verfügung gestellt hatte, auch an den Freundeskreis, der die Schule immer tatkräftig unterstützt. Auch am Abend des Konzertes stand er mit einem Sektempfang bereit und unterstützte dabei die MSS 12 in der Bewirtung der Gäste.

Alle Beteiligten sind glücklich über einen gelungenen musikalischen Abschluss und freuen sich auf das kommende Jahr mit hoffentlich vielen Liveveranstaltungen. zg