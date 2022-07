Endlich wieder volles Programm

Speyer. Über eine schrittweise Rückkehr zu gewohnten Aktivitäten freuten sich der scheidende Präsident des Lions-Clubs Speyer Alexander Schmidt und sein Nachfolger Boris Weber bei der Amtsübergabe im Clublokal „Il Rustico“. Dass die monatlichen Treffen wieder in Präsenz möglich waren, hatte ebenso einen belebenden Effekt auf den Serviceclub, der im April 2023 sein 60-jähriges Bestehen feiert, wie die Wiederaufnahme von Projekten, etwa dem Golfturnier. Die Spendensumme, die über den Verein Lions-Hilfe ausgegeben wurde, belief sich 2022 bislang auf weit über 20 000 Euro, im vergangenen Jahr hatte der Club gut 24 000 Euro ausgeschüttet.

Alexander Schmidt blickte zurück auf ein Amtsjahr, das von Normalität noch ein Stück entfernt war. So konnten die Lions weder beim Corona-bedingt abgesagten Altstadtfest mit ihrem „Löwenhof“ in der Öffentlichkeit auftreten, noch zur Konzertmatinee mit jungen Talenten der Musikschule im Historischen Rathaus einladen.

Boris Weber (r.) übernimmt die Präsidentschaft des Lions-Clubs Speyer, symbolisiert durch die Amtsglocke, von Alexander Schmidt. © Spiekermann/Lions

Das Benefiz-Golfturnier in Kooperation mit dem Verein „Hope and Light“ im September beim Golfclub Pfalz in Neustadt-Geinsheim hat nach Wunsch des Clubs den nachhaltigen Wiedereinstieg in die regelmäßigen Projekte markiert. Dass die Verleihung des Schwerd-Preises für besonders leistungswillige Schüler persönlich stattfinden konnte, freute vor allem Günter Kirchberg, der das Thema federführend betreut.

Hatten die Lions im vergangenen Jahr die Opfer der Flutkatastrophe an der Ahr im nationalen Verband unterstützt, so verbanden sie die Spende für die Ukraine-Hilfe mit dem persönlichen Einsatz von Sekretär Dr. Clemens Spiekermann bei einem Transport.

Einen Wechsel gab es bei den Neuwahlen im Verein Lions-Hilfe, bei dem die fünfjährige Amtszeit endete. Der scheidende Vorsitzende Günter Kirchberg berichtete in seiner Bilanz von einem Gesamtspendenaufkommen von 227 000 Euro seit 2016. Alleine 2020 waren über 55 000 Euro vergeben worden. Als größter Einzelposten in dieser Zeit ragt die Förderung von 20 000 Euro für das Blindentastmodell des Kaiserdoms 2019 heraus.

Kontakt mit Italien gepflegt

Dass die internationalen Beziehungen durch den Besuch beim italienischen Partnerclub Canossa Val d’Enza durch die Teilnahme einer Delegation an der Feier des 50. Charterjubiläums gepflegt wurden, freute die Lions nach der langen Zeit des unfreiwilligen Verzichts auf Begegnungen besonders.

Diese sind sowohl dem scheidenden als auch dem neuen Präsidenten sehr wichtig. Sie wurden bei Clubtreffen mit Vorträgen aus dem Bereich der Wirtschaft, aber auch der Kultur und Biologie und mit gemeinsamen Unternehmungen wie der Clubfahrt an den Bodensee gepflegt.

Präsident Boris Weber stellte sein Jahresprogramm vor, das alle angestammten Lions-Aktivitäten vom „Löwenhof“ bis zum Golfturnier sowie als ein Höhepunkt die 60-Jahr-Feier enthält.

Weber steht in seiner Amtszeit Hanno Gerwin als erster Vizepräsident und Wolfgang Walter als zweiter Vizepräsident zur Seite. Sekretär Dr. Clemens Spiekermann und Schatzmeister Rudolf Müller sind seit Jahren auf ihren Positionen „gesetzt“.