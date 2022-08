Speyer. Verstärkung für die Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz: Zum 1. August traten elf Auszubildende und am 1. Oktober treten zwei duale Studierende bei der Genossenschaftsbank ihren Weg ins Berufsleben an. Drei von ihnen erzählen, warum sie sich dafür entschieden haben und worauf sie sich bei der VR Bank am meisten freuen.

Kennet Hanner-Lopez bisheriger Lebensweg war alles andere als vom täglichen Umgang mit Zahlen und der Beratung von Kunden geprägt. Bevor der 22-Jährige sich dafür entschied, bei der Vereinigten VR Bank eine Ausbildung zum Bankkaufmann zu machen, war er Fußballprofi beim 1. FSV Mainz 05. Zum 1. August tauschte er nun das Trikot gegen ein Hemd und wird seine Ausbildung im Regionalmarkt Schifferstadt beginnen. Am meisten freut er sich darauf, sein Talent für den Umgang mit Zahlen beruflich einsetzen zu können: „Im Fußball und bei der Arbeit in einer Bank ist es wichtig, diszipliniert zu sein und gut kommunizieren zu können“, erklärt Hanner-Lopez. „Ich bin gespannt darauf, welche Gemeinsamkeiten beide Berufe haben.“

„Bei der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz zählen nicht nur meine Noten.“ – Bereits während seiner Schulzeit war Nico Slavik begeistert von Wirtschaftswissenschaften. Empfehlungen seines familiären Umfelds bestärkten ihn darin, das duale Studium „Betriebswirtschaftslehre Bank“ an der DHBW Mannheim und bei der Vereinigten VR Bank zu beginnen. Der 19-Jährige aus Neulußheim hat sich bewusst für ein duales Studium entschieden, da er durch die Kombination aus Theorie und Praxis Erlerntes direkt anwenden und sich selbst schnell weiterentwickeln kann. Dass die Genossenschaftsbank für ihn der optimale Ausbildungspartner ist, hat er während des Bewerbungsprozesses gemerkt. Genau wie er setzt die Genossenschaftsbank auf Kommunikation auf Augenhöhe. „Schon in den ersten Gesprächen wurde mir klar: Bei der VR Bank zähle ich als Mensch. Das hat mir sehr imponiert.“

Auch Bassima Ahmad aus Oberhausen-Rheinhausen ist vom menschlichen Miteinander bei der Genossenschaftsbank begeistert – egal, ob mit Kollegen oder Kunden. Die 16-Jährige hat jetzt eine Ausbildung zur Bankkauffrau begonnen und wurde durch eine Online-Recherche und Empfehlungen auf die Ausbildungsmöglichkeit aufmerksam. „Ich bin sehr gespannt auf die neuen Erfahrungen des Berufslebens und freue mich darauf, mich den kommenden Herausforderungen zu stellen“, berichtet die Realschulabsolventin, die vor allem in Speyer, Ketsch und Schwetzingen tätig sein wird.

Informationen für Bewerber

Auch für das Ausbildungsjahr 2023 sucht die Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz bereits jetzt wieder engagierte Bewerberinnen und Bewerber. Ausbildungsleiter Jürgen Schlupp steht bei Fragen zu den Ausbildungsmöglichkeiten telefonisch unter 06232/6 18 34 22 oder per E-Mail an juergen.schlupp@vvrbank-krp.de gerne zur Verfügung. zg