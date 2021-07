Fast fertig: Hydrieranlage für große Mengen Cyclopentan

Speyer. Mit Fertigstellung der neuen Hydrieranlage in Speyer wird das Chemieunternehmen Haltermann Carless größter Cyclopentan-Hersteller weltweit. Ab dem ersten Quartal 2022 stehen dem Markt neue Kapazitätsmengen zur Verfügung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Haltermann Carless, ein Unternehmen der HCS Group und führender Anbieter von Lösungen für hochwertige Kohlenwasserstoffprodukte, wird mit Fertigstellung der neuen Hydrieranlage im Pleiadgelände zum Cyclopentan-Riesen und bietet dort auch die Herstellung maßgeschneiderter Cyclopentan-Blends. Das Unternehmen plant ab dem ersten Quartal 2022 seine aktuelle Kapazitätsmenge an Cyclopentan um bis zu 70 Prozent zu steigern.

„Wir beobachten eine extrem hohe Nachfrage nach unserem Treibmittel Cyclopentan. Gründe hierfür sind unter anderem die Themen Gebäudedämmung und Energieeffizienz, die durch den European Green Deal noch weiter an Bedeutung gewinnen“, sagt René Tessmann, Leiter Industrial bei Haltermann Carless: „Mit unserer neuen Hydrieranlage können wir dem Kapazitätsengpass auf dem Weltmarkt begegnen, unsere Marktpräsenz in wichtigen Industrien und Regionen ausbauen und mit unseren Kunden einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten.“

Rund 100 000 Tonnen unterschiedlich hydrierter Produkte – unter anderem Cyclopentan – können abhängig vom Rohmaterialeinsatz jährlich in der Anlage hergestellt werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Beitrag zur Energieeffizienz

Haltermann Carless ist bereits heute ein führender Hersteller von Pentanen in Europa und den USA und das einzige Unternehmen in Europa, das alle drei Pentan-Typen herstellt. Das Treibmittel Cyclopentan ist das hochwertigste der drei Isomere. In Polyurethanschäumen sorgt es für eine hohe Isolierwirkung und trägt zur effizienten Gebäude- und Kühlschrankisolierung bei. Energieeffizienz ist eine der sieben Säulen im jüngst von der Europäischen Union veröffentlichten Klimaschutzpaket „Fit for 55“, hocheffiziente Wärmedämmung und Gebäudeisolierung spielen eine entscheidende Rolle.

Die Hydrieranlage in Speyer ist die größte Investition der Haltermann Carless seit Zugehörigkeit zur HCS Group. Neben der Produktreihe Pentan werden in der Anlage auch Mitteldestillate mit einer besonders hohen Reinheit hergestellt – für die Pharma- oder Druckfarbenindustrie. Auch neuartige Produkte und erneuerbare Kohlenwasserstoffe möchte das Unternehmen dem Markt zukünftig anbieten. zg