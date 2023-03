Fastenpredigten im Dom zu Speyer im Livestream

Speyer. Nach Fertigstellung der Video-Streaming-Anlage im Dom sollen in einem Pilotprojekt die Fastenpredigten im März live auf den Social-Media-Kanälen von Dom und Bistum übertragen werden. Am Donnerstag, 9. März, um 19.30 Uhr wird der ehemalige Bundestagspräsident und Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung Prof. Dr. Norbert Lammert als Gast im Dom predigen.

Die frühere Bundesministerin und ehemalige deutsche Botschafterin beim Heiligen Stuhl Dr. Annette Schavan (Bild) spricht am Donnerstag, 16. März, um 19.30 Uhr in der romanischen Kathedrale. Als Abschluss der vom Domkapitel initiierten Predigtreihe wird am Donnerstag, 23. März, ebenfalls um 19.30 Uhr Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann die dritte Fastenpredigt halten.

Die Idee der Fastenpredigten ist es, in einer zeitgemäßen Form Akzente in der vorösterlichen Bußzeit zu setzen. Unter dem Titel „Im Puls“ wurden Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft in den Dom eingeladen, welche in der christlichen Kirche verwurzelt sind, zugleich aber Impulse von außen mit einbringen. Die Predigtreihe wird unter dem Thema stehen: „Was ist der Mensch, dass du dich seiner annimmst?“ (Psalm 8,5). Die jeweils etwa einstündigen Andachten werden musikalisch von Domorganist Markus Eichenlaub gestaltet, der die Texte durch ausgewählte Orgelstücke und eigene Improvisationen musikalisch illustrieren und vertiefen wird.

„Das Domkapitel möchte mit den Fastenpredigten möglichst viele Menschen dazu einladen, sich mit den großen Fragen nach dem christlichen Menschenbild zu befassen“, sagt Domdekan Dr. Christoph Kohl. „Wir sind sehr dankbar, dass wir nun über eine moderne Streaming-Anlage im Dom verfügen, mit der wir auch Menschen in weiterer Entfernung die Teilnahme ermöglichen können.“ Mit der Übertragung der drei Fastenpredigten wird die Anlage einem ersten Praxistest unterzogen. Der Einbau wurde finanziert von der Europäischen Stiftung Kaiserdom zu Speyer mit Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, dem Sonderprogramm „Neustart Kultur“ und des „Deutschen Verbandes für Archäologie“.