Interessanter Kunstwechsel

Speyer/Neustadt. Insgesamt 17 Mitglieder des Künstlerbundes Speyer sind vom 9. bis 25. September Gast beim Kunstverein Neustadt. Die Vernissage in der Villa Böhm (Villenstraße 16) findet am Freitag, 9. September, um 19 Uhr statt. Künstlerbundvorsitzender Reinhard Ader wird die Speyerer Künstler und ihre Arbeiten vorstellen. Weitere Öffnungszeiten sind donnerstags und freitags von 15 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 13 bis 18 Uhr.

Nur eine Woche später, am Freitag, 16. September, findet ebenfalls um 19 Uhr eine weitere Ausstellungseröffnung statt. Diesmal in Speyer, wenn im Gegenbesuch sieben Künstler aus Neustadt ihre Werke beim Künstlerbund in der Großen Sämergasse 1a präsentieren. Nach Begrüßung durch Reinhard Ader führt Wolfgang Glass, Vorsitzender des Kunstvereins Neustadt, in die Werkschau ein.

Für Unterhaltung bei der Vernissage sorgt die Neustadter Performancekünstlerin Tine Duffing vom „Cocoon Art Atelier“. Die Kunstschau dauert bis 2. Oktober. Der Austausch schlägt sich in den Ausstellungstiteln „Kunstwechsel (NW)“ und „Kunstwechsel (SP)“ nieder.

Öffnungszeiten in Speyer sind an den Samstagen und Sonntagen, 17./18./24./25. September und 1./2. Oktober von 14 bis 18 Uhr. mey