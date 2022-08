Jay und Kathy unter einem Himmel

Speyer. Die beiden wunderbaren Künstler Jay Alexander und Kathy Kelly gehen zum ersten Mal gemeinsam auf Deutschlandtournee. Der Titel „Unter einem Himmel“ ist gleichzeitig Programm der Konzerte, die in Theatern und Kirchen stattfinden. Am Freitag, 30. September, ist um 19.30 Uhr gleich ihr zweites Konzert in Speyer in der Gedächtniskirche.

Startenor Jay Alexander und Kathy Kelly, die langjährige Produzentin und Frontfrau der Erfolgsband „The Kelly Family“, haben ja schon im Cororna-Jahr 2021 ihr erstes gemeinsames Album „Unter einem Himmel – Just one sky“ herausgebracht, jetzt endlich kann nach diversen Pandemie-Verschiebungen die Tour starten – und dazu haben sie eine tolle Band engagiert. In ihrem Liveprogramm präsentieren die beiden Ausnahmekünstler Songs ihres Albums mit einem ungewöhnlich breit gefächerten musikalischen Spektrum, das von Welterfolgen, über klassisch instrumentierte Songs bis hin zu hymnenhaften Werken reicht.

Gänsehautmomente garantiert

Mit ihren unvergleichlich charismatischen Stimmen nehmen Jay Alexander und Kathy Kelly ihr Publikum mit auf eine ganz besondere musikalische Reise: Jeder Song bietet Gänsehautmomente, man spürt Jay Alexanders und Kathy Kellys Leidenschaft für jeden Titel ihres Albums, den sie mit ihren opulenten Stimmen in einen epochalen Konzertsaal par excellence verwandeln.

Kathy Kelly ist mit über 20 Millionen verkauften Tonträgern eine der erfolgreichsten Sängerinnen der Republik und wurde dafür bereits vielfach mit Gold- und Platinauszeichnungen geehrt. Mit ihrer unverwechselbaren Stimme und ihrer großen musikalischen Bandbreite zwischen Chanson, Pop, Gospel, Klassik und Schlager hat sie sich auch in ihrer 30-jährigen Karriere als Solokünstlerin erfolgreich etabliert und von der „Kelly Family“ emanzipiert.

Den großen internationalen Erfolg von der „Kelly Family“ prägte sie maßgeblich als musikalischer Kopf und Produzentin der Band (darunter das Album „Over the Hump“, der meistverkaufte Longplayer aller Zeiten in Deutschland) mit.

Jay Alexander zählt zu den charismatischsten Tenören unserer Zeit, der mit seiner Stimme an vielen Opernhäusern und in Oratorien zu hören ist. Zwei seiner sieben Soloalben – „Geh aus, mein Herz“ und „Schön ist die Welt“ – erreichten Platz eins der deutschen Klassik-Charts und hielten sich dort mehrere Monate. zg