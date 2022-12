Karl Lukasser übernimmt die Weinstube des Feuerbachhauses in Speyer

Speyer. Gute Nachricht für alle Freunde des Feuerbachhauses. Die Unsicherheiten um die Weiterführung der Weinstube im denkmalgeschützten Kleinod finden ein gutes Ende. Nach einer Information des Vorstandes vom Verein Feuerbachhaus werden die Gäste ab kommendem Jahr von einem neuen Pächter kulinarisch verwöhnt. Das Vertragsverhältnis mit der bisherigen Pächterin Christine Schieler endet am 31. Dezember.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Karl Lukasser heißt der Mann, mit dem die Kulturgastronomie im besonderen Ambiente des Feuerbachhauses erhalten bleiben soll. Der aus Osttirol stammende 56-jährige Restaurantfachmann ist in Speyer und Schwetzingen kein Unbekannter. Er führt derzeit das Café im Historischen Museum der Pfalz, das er zusätzlich zur Weinstube im Feuerbachhaus auch weiter betreiben will. Lange Jahre hat Lukasser, den die Schwetzinger vor allem unter dem Uznamen „Charly“ kennen, für den damaligen Wirt vom Café Journal, Bernd Kraft, gearbeitet, war regelmäßig auch für die Eisbahn und das legendäre „Niki’s Stadl“ verantwortlich. Auch in Dudenhofen hatte er mal ein eigenes Café und stammt aus einer Hotel- und Gastronomie-Dynastie in Osttirol.

Vorschusslorbeeren kommen schon mal vom Verein Feuerbachhaus, dem die Verwaltung des städtischen Objektes obliegt. Vorstandsmitglied Hans-Georg Arnold spricht von einem versierten Partner mit viel Erfahrung in der Kulturgastronomie. Gemeinsam mit ihm werde der Verein neue Akzente setzen. Angedacht sei beispielsweise, Museum, Kulturbetrieb und Gastlichkeit enger zu verknüpfen.

Wie ein Versprechen klingt der Satz, weiterhin gepflegte Gastlichkeit zu bezahlbaren Preisen anzubieten. Auch im Biedermeiergarten mit seinem außergewöhnlichen Flair sollen Gäste in der Freiluftsaison bewirtet werden. Im Januar wollen Verein und Pächter das neue Konzept vorstellen. Dann wird auch bekannt gegeben, wann die Weinstube nach der am 31. Dezember beginnenden Betriebspause wieder öffnen wird.