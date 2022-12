Künstlerpaare der Moderne: Christine und Stephan Rahn geben Konzert in Speyer

Speyer. Im Begleitprogramm zur Sonderausstellung des Purrmann-Hauses „Künstlerpaare der Moderne“ findet im Historischen Ratssaal am heutigen Freitag, 16. Dezember, um 19.30 Uhr ein Konzert mit dem Klavierduo Christine und Stephan Rahn unter dem Titel „Márta und György – Clara und Robert – Inspiration und Hommage“ statt. Auf dem Programm stehen vierhändige Klavierwerke von György Kurtág und Robert Schumann. Beide Komponisten waren mit Pianistinnen verheiratet, mit denen sie das vierhändige Spiel am Klavier pflegten. Eine künstlerische Inspiration, in der die Werke des Konzertes von Christine und Stephan Rahn ihre Wurzeln haben.

Das Programm des Konzertabends schlägt den Bogen zum spannenden Thema der Sonderausstellung „Künstlerpaare der Moderne“ des Museums. Die Konzertkarte berechtigt auch zu einem Eintritt in die Ausstellung.