Kurzkonzerte für den guten Zweck

Speyer. Durch die Innenstadt spazieren und Orgelmusik genießen: Darauf können sich die Teilnehmer am 11. Speyerer Orgelspaziergang freuen, der am Sonntag, 7. Mai, 14 Uhr, in der Gedächtniskirche beginnt. Die Organisten Markus Eichenlaub, Robert Sattelberger und Elmar Werel warten jeweils mit einem Konzertprogramm auf, das neben stilistischer Vielfalt und anspruchsvollen Werken auch Unterhaltsames zu bieten hat.

Der Orgelspaziergang führt in diesem Jahr zunächst in die Gedächtniskirche, anschließend im Stundentakt in die Kirche St. Joseph und schließlich in den Dom. Die Dreifaltigkeitskirche bleibt in diesem Jahr außen vor, da die Orgel aus Sicherheitsgründen derzeit stillgelegt ist. Dafür geben Domorganist Markus Eichenlaub und Kirchenmusikdirektor Robert Sattelberger in der Gedächtniskirche ein Doppelkonzert, in dessen Rahmen beide Orgeln im Wechsel erklingen werden. Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Bach, Beethoven, Buxtehude und Reger.

Elmar Werel erwartet sein Publikum ab 15 Uhr an der Orgel in St. Joseph, wo Stücke von Pachelbel, Saint-Saëns und Lefébure-Wély zu hören sind. Zweiter Domorganist Christoph Keggenhoff sorgt ab 16 Uhr für das Finale dieses Orgelspaziergangs im Speyerer Dom. Er wird unter anderem Orgelwerke von Buxtehude, Beethoven und Knecht interpretieren.

Erlös für die Friedenskirche

Der Spendenerlös dieses Orgelspaziergangs kommt der Sanierung der Orgel in der Speyerer Friedenskirche St. Bernhard zugute. Sie wurde im Jahr 1954 als Symbol der Aussöhnung zwischen Deutschland und Frankreich vollendet. Nach der Sanierung soll die dortige Orgel eine wichtigere Rolle im Musikleben der Stadt und der künftigen Orgelspaziergänge einnehmen. zg