Labi kürzt Öffnungszeit

Speyer. Auch die Pfälzische Landesbibliothek in Speyer leistet ihren Beitrag beim Energiesparplan des Landes: Ab Mittwoch, 2. November, werden die Öffnungszeiten täglich um zwei Stunden reduziert. Die Maßnahmen sollen bis einschließlich Freitag, 31. März, gelten.

Die Bibliothek öffnet weiterhin um 9 Uhr ihre Pforten, schließt aber bereits um 16 Uhr (bisher 18 Uhr). Durch die Verkürzung der Öffnungszeiten können Energiekosten für Heizung und Strom nach den Vorgaben des Landes eingespart werden. Gleichzeitig soll aber der Service so wenig wie möglich darunter leiden: So bleibt die Pfälzische Landesbibliothek weiterhin an Samstagen von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

Damit steht insbesondere der Samstag für die Kundinnen und Kunden als Option zur Verfügung, denen ein Besuch vor Ort wegen der verkürzten Öffnungszeiten in der Woche nicht möglich ist. Auch zwischen Weihnachten und Neujahr kann die Bibliothek genutzt werden. zg