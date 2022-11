Manfred Weihe stellt sein Kunstbuch vor

Speyer. Zu seinem 80. Geburtstag wurde der Speyerer Künstler und Bildhauer Manfred Weihe vom Künstlerbund eingeladen, seine Werke im Künstlerhaus zu präsentieren. Wegen des Corona-Lockdowns konnte die Ausstellung „Gimme Shelter“ jedoch nur von wenigen Besuchern gesehen werden.

Deshalb ist nun ein Buch mit dem gleichen Titel entstanden. Dieses wird am Freitag, 18. November, um 19 Uhr in der Speyerer Stadtbibliothek in Kooperation mit der Volkshochschule vorgestellt.

Die Werke von Manfred Weihe sind darin dokumentiert und es gibt einen begleitenden Text mit dem Titel „Ein nachdenklicher Gang durch die Ausstellung“ von Hans-Jörg Herschel, um so die Ausstellung durch Abbildungen in gleichberechtigter Verbindung zum Text wieder erfahrbar zu machen. Als Bildvortrag mit Herschels Text vom Band sind Ausstellung und Kunstbuch am 18. November im Vortragssaal der Villa Ecarius so ganz einmalig zu erleben. Wolfgang „Blueswolf“ Schuster begleitet die Vorstellung musikalisch.

Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung zur Veranstaltung über die VHS Speyer ist möglich. zg