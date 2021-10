Speyer/Hockenheim. Aufgrund mehrerer querstehender Lastkraftwagen auf der Rheinbrücke sind derzeit alle Fahrbahnen in jede Richtung gesperrt, wie die Polizei mitteilt. Neben Polizei sind auch Feuerwehr und Rettungskräfte im Einsatz. Derzeit gehe die Polizei davon aus, dass die anhalten Sturmböen den Anhänger eines Lkw erfassten und dieser so umstürzte. Verletzte Personen sind bislang nichtL bekannt. Die Einsatzmaßnahmen dauern derzeit an.

