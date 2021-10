Querstehender Lkw auf Rheinbrücke Speyer - Fahrbahnen wieder freigegeben

Speyer/Hockenheim. Aufgrund eines querstehenden Lastkraftwagen auf der Rheinbrücke waren am Donnerstagmorgen alle Fahrbahnen in jede Richtung gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Wie ein Redakteur dieser Zeitung mitteilte, ist die Fahrbahn Richtung Hockenheim wieder frei und auch seit etwa 9.15 Uhr wird auch die Fahrbahn Richtung Speyer wieder freigegeben. Der Verkehr wird so langsam wieder ins Rollen gebracht. Zwischenzeitlich staute sich der Verkehr bis auf die Autobahn Richtung Mannheim.

Neben Polizei waren auch Feuerwehr und Rettungskräfte im Einsatz. Derzeit gehe die Polizei davon aus, dass die anhalten Sturmböen den Anhänger eines Lkw erfassten und dieser so umstürzte. Verletzte Personen sind bislang nichtL bekannt. Die Einsatzmaßnahmen dauern derzeit an.