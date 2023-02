Riesen und der Pfalzwein

Speyer. Die Interessensgemeinschaft der Gästeführer in Speyer (IGS) lädt anlässlich des Weltgästeführertags im Jahr 2023 am Sonntag, 12. Februar, zu einer Führung der besonderen Art ein mit dem Titel „Sagen, Geschichten und Anekdoten“.

In Speyer lebt die Geschichte, leben Geschichten und Geschichtenerzähler! Sie klären auf und lösen Rätsel: Warum kamen die Riesen nachSpeyer? Wo haben sie gewohnt? Und wieso gibt es keine Riesen mehr? Der Beweis für die bekannte Tatsache, dass die Brezel in Speyer erfunden wurde, hängt am Dom, wo sonst? Und Ferdinand, der Brezelbub ebenfalls. „Ja so ein guter Pfalz-wein“ – das Lied von Kurt Dehn kennt jeder. Aber warum schmeckt der Wein hier wirklich so besonders? Dies alles und noch viel mehr erfahren und sehen die Gäste bei einem Spaziergang durch die Stadt.

Am Sonntag, 12. Februar, um 11 und 14 Uhr, starten die 90-minütigen Führungen am Dom-Hauptportal. Die Führungen sind kostenfrei. Die IGS bittet um Spenden für die neue Orgel der Dreifaltigkeitskirche. zg