Sehnsucht und Hoffnung im Dom

Speyer. Beim nächsten Speyerer „Gottesdienst im Dom – mal anders“ geht es um das Thema „Sehnsucht und Hoffnung“. Am Sonntag, 5. Februar, um 20 Uhr lädt Domdekan Dr. Christoph Kohl dazu ein, anhand der beiden biblischen Gestalten Hanna und Simeon der eigenen Sehnsucht und den persönlichen Lebenshoffnungen auf die Spur zu kommen.

Der Bibeltext (Lk 2, 22-38) und eine Bildmeditation setzen den Impuls, sich anschließend im Dom einen ruhigen Platz zu suchen und das gehörte individuell auf sich wirken zu lassen. Abschließend kommt die Gruppe zu einem Austausch zusammen. Da der Speyerer Dom abends bereits geschlossen ist, treffen sich die Teilnehmer um 19.55 Uhr vor dem nordwestlichen Portal an der – vom Eingang aus – linken Seite des Doms.

Ruhe finden und sich im beleuchteten Speyerer Dom der ganz besonderen Atmosphäre hingeben – das ist bei den Sondergottesdiensten möglich. © Domkapitel Speyer

Beim Format „Gottesdienst im Dom – mal anders“ werden bewusst meditative Formate an das Ende der Woche gesetzt. Gestaltet werden die Gottesdienstfeiern, die jeden Monat einen anderen Schwerpunkt haben, im Wesentlichen von Domdekan Dr. Christoph Maria Kohl. „Die Idee dahinter ist, im Dom gemeinsam einen Gottesdienst zu feiern, der sich in seiner Form von den anderen, regelmäßigen Gottesdienstfeiern unterscheidet. So gibt es beispielsweise immer eine Möglichkeit, sich persönlich einzubringen“, erklärt der Domdekan die Idee dieser besonderen Gottesdienstform.

Treffpunkt ist jeweils fünf Minuten vor Beginn vor dem nordwestlichen Seitenportal des Doms. Die weiteren Termine 2023 sind folgende Sonntage jeweils um 20 Uhr: 5. März, 2. April, 7. Mai, 4. Juni, 2. Juli, 3. September, 1. Oktober, 5. November und 3. Dezember. Im August entfällt der Gottesdienst wegen der Sommerpause. zg