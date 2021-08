Sechs neue Anliegen unter einem Dach

Speyer. Die Broschüre aus dem Jahr 2018 zum Jubiläum „25 Jahre Kulturstiftung Speyer“ enthält 15 Treuhandstiftungen. Sie dienen unter dem Dach der Stiftung der Förderung von Kunst und Kultur in Speyer und der Pfalz. Das Kuratorium, eine Art Aufsichtsrat, der Vorstand und der ehrenamtlich tätige Geschäftsführer sorgen für Akquisition, Satzungsentwürfe, Vermögensverwaltung, Rechnungslegung und Mittelvergabe der getrennt bewirtschafteten Stiftungskonten. Inzwischen sind sechs weitere Stiftungen hinzugekommen, die wie die bisherigen Bildende Kunst, Literatur, Musik und Theater unterstützen.

2019 wurde als Nummer 16 die Georg Ludwig Kamb-Stiftung errichtet. Stiftungszweck ist die Förderung der Handwerkskultur, insbesondere der Kulturgeschichte des Handwerks und der Bildung. Die aus der Anlage des Stiftungskapitals erzielten Mittel können auch für Preise für hervorragende Leistungen im Handwerk ausgeschüttet werden.

Im selben Jahr errichtete Dr. Rüdiger Burckhart im Gedenken an seine verstorbene Ehefrau die Dr. Rüdiger Burckhart und Bärbel Dahl-Stiftung. Sie widmet sich vor allem der Musikförderung, seien es die Konzerte von Laienorchestern, die Aus- und Weiterbildung von Musikern, die Beschaffung von Instrumenten und Notenmaterial sowie die Vergabe von Preisen.

Das Ehepaar Wöhlert errichtete 2020 die Angelika und Uwe Wöhlert-Stiftung. Sie möchte kulturelle Werte wie Bildung und Geselligkeit verbreiten helfen, kulturwissenschaftliche Projekte durchführen, Preise und Stipendien für herausragende Leistungen gewähren und Digitalkunst fördern. Von den beiden Söhnen Christoph und Stephan Mathias wurde 2021 die Paul Neumann-Stiftung errichtet. Sie dient dem Anliegen des Vaters, dem langjährigen Vorsitzenden des Freundeskreises Speyer-Kursk, Begegnungen zwischen einheimischen und ausländischen (insbesondere osteuropäischen) Künstlern, Autoren, Musikern oder Theaterleuten und grenzüberschreitende Events zu fördern.

Vogel fördert die Heimatpflege

Die 20. Treuhandstiftung, die Dr. Bernhard Vogel-Stiftung, ist im laufenden Jahr von Prof. Dr. Bernhard Vogel, dem Ehrenbürger der Stadt und ehemaligen Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz und Thüringen begründet worden. Sie stellt Mittel für das kulturelle Leben in Speyer und der Pfalz bereit – das schließt Denkmalpflege und kulturwissenschaftliche Symposien ein.

Noch in der Errichtungsphase befindet sich die Fresenius-Heinlein-Stiftung. Künstler Klaus Fresenius stiftet für den verstorbenen Freund und Maler Michael Heinlein mit eigenen Mitteln und in der Hoffnung, Spenden aus dem Freundeskreis hinzufügen zu können. Die Stiftung soll Mittel bereitstellen für Reisestipendien von Künstlern in Deutschland und für Auslandsaufenthalte.

Alle sechs neuen Stiftungen vermehren das Stiftungskapital der Kulturstiftung Speyer um 290 000 Euro. Zusammen mit einer Zustiftung der Markus Klammer-Stiftung von 300 000 überspringt das Stiftungskapital damit zwei Millionen Euro. Jeder Euro kommt dort an, wo er hin soll. Zuwendungsbestätigungen stellt die vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannte Kulturstiftung aus. Es fallen keine Steuern an, weder Schenkungs- und Erbschaftsteuern noch Einkommensteuern. Stiftungen und Spenden sind steuerwirksam. zg