Songs von „Queen“ auf eine ganz andere Art arrangiert

Speyer. Zum letzten Picknick-Konzert der Saison lädt die Stadt Speyer am Sonntag, 28. August, ab 11 Uhr in den Adenauerpark in der Bahnhofstraße ein. Das „Sandie Wollasch und Matthias Hautsch Duo“ besteht aus der Musikerin aus Karlsruhe, deren Ruf weit in die Region hinausstrahlt, und dem amtierenden SWR-Jazzpreisträger.

Eine Frau, ein Mann. Eine Stimme, eine Akustikgitarre. Sonst nichts. Wie klingt es, wenn alles aufs Wesentliche reduziert ist? Einfach wunderbar und gleichzeitig wunderbar einfach. Sängerin Sandie Wollasch und Gitarrist Matthias Hautsch ergänzen sich auf einzigartige Weise. Die eindrucksvolle Stimme von Sandie Wollasch zaubert gefühlvolle Atmosphäre. Matthias Hautsch brilliert mit facettenreichen Klängen und atemberaubenden Tempi. Zu zweit und unplugged bringen die professionellen Musiker selbst voluminöse Songs von großen Formationen auf die Bühne. Speziell und ganz anders arrangierte „Queen“-Songs bestimmen ihr Programm „Dedicated to Freddie Mercury“, in dem auch eigene Lieder des Duos zu hören sind. Ein vielversprechendes Musikerlebnis erwartet die Zuhörer im Schatten der alten Bäume des Adenauerparks. Der Eintritt zum Konzert ist frei.

Ein witziges Duo: Sandie Wollasch & Matthias Hautsch Duo. © Karlheinz Goder

Unter dem Motto „umsonst & draußen“ läuft zurzeit die fünfte Saison der beliebten Speyerer Picknickkonzerte. Das Konzert am Sonntag, 28. August, mit dem „Sandie Wollasch und Matthias Hautsch Duo“ bildet dabei den diesjährigen Abschluss der Reihe. zg