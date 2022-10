Transall startet Motor

Speyer. Als die Transall im Jahr 2011 in Speyer landete hätte niemand dran gedacht, dass die Maschine jemals wieder startet. Einige Jahre stand das imposante Flugzeug nur als statisches Ausstellungsstück im Areal. Doch dann hatten zwei Flugzeugfans eine Idee, die alles änderte. Peter Horsch (Classic Aviators) und Markus Willimek (ehemaliger Bordtechniker) wollten das mächtige Flugzeug wieder zum Leben erwecken.

Über mehrere Monate hinweg kümmerten sich die Enthusiasten um die „Trall“. Das Ergebnis ihrer Arbeit gab es beim Brazzeltag 2019 live zu sehen, zu hören und zu spüren. „Es war ein Erlebnis für alle Sinne und ein Muss für jeden Flugzeugfan. Wo sonst kommt man in den Genuss, den Start des Motors einer Transall hautnah zu erleben“, schwärmt Peter Horsch.

Zum Jubiläumsjahr des Technik Museums Speyer waren die beiden wieder im Einsatz. „Die Leute interessieren sich sehr für diese Maschine. Der Zuspruch war enorm und bei all unseren Terminen waren viele Fans da, um sich das Flugzeug anzusehen. Also war es für uns beschlossene Sache, auch 2022 wieder Führungen anzubieten“, berichtet Willimek. Sie findet am Samstag, 29. Oktober, statt. Der Motor wird um 11 und 16 Uhr gestartet. Teilnahmebedingung ist ein gültiges Tagesticket des Technik Museums.

Ende der 1950er und Anfang der 1960er Jahre wurde von der deutschen und französischen Luftwaffe ein taktisches Transportflugzeug benötigt. Die Entwicklung lag in Händen der Vereinigten Flugtechnischen Werke Bremen, der Hamburger Flugzeugbau und der französischen Firma Nord Aviation. Der erste von drei Prototypen flog im Februar 1963. Die deutsche Luftwaffe erhielt ihre erste Maschine am 30. April 1968. 110 weitere Transalls folgten. 93 Sitzplätze stehen beim Personentransport zur Verfügung, 62 Krankentragen und vier Betreuer haben Platz. zg