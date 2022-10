Weltrekordler Felix Baumgartner besucht Speyer

Speyer. Der 54-jährige Österreicher Felix Baumgartner war jetzt zu Gast im Technik Museum in Speyer. Der Anlass war das Jubiläum seines Rekordsprungs aus der Stratosphäre am 14. Oktober 2012. Anlässlich der Premiere eines neuen Dokumentarfilms war Baumgartner persönlich vor Ort. Neben einer Frage- und Antwortrunde gab der Extremsportler auch zahlreiche Autogramme und erfüllte Fotowünsche.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Anzug von Felix Baumgartner kann im Technik Museum in Speyer in der Raumfahrthalle besichtigt werden. Im Forum-Kino wurde auch die neue Dokumentation vom Red Bull Stratos-Projekt gezeigt. Der Film kann zweimal täglich angeschaut werden und erinnert an den Hype seines Sprungs.

Am 14. Oktober 2012 starrten Millionen Menschen in aller Welt auf ihre Bildschirme, um eine Mission namens Red Bull Stratos zu verfolgen und Felix Baumgartner anzufeuern, wie er in einer kleinen Kapsel bis zum Rande des Weltalls aufstieg, bevor er sich mit Überschallgeschwindigkeit zurück zur Erde fallen ließ. Der Dokumentarfilm „Space Jump: Wie Red Bull Stratos weltweit für Furore sorgte“, erinnert daran – zehn Jahre nach dem Sprung und mit noch nie gesehenen Bildern. Passend zum Red Bull Stratos Ausstellungsbereich zeigt das Museum ab sofort den Dokumentarfilm.

Mehr zum Thema Technik Museum Baumgartner und sein Space Jump Mehr erfahren Space Jump Felix Baumgartner im Technik Museum Speyer zu Gast – Red Bull Stratos Dokumentation Mehr erfahren Was geschah am... Kalenderblatt 2022: 14. Oktober Mehr erfahren

Red Bull Stratos hat bewiesen, dass ein Mensch im freien Fall die Schallmauer durchbrechen kann. Felix Baumgartner hat dabei zahlreiche Marken gesetzt, darunter drei offizielle Weltrekorde: Maximale vertikale Geschwindigkeit (1357,6 Stundenkilometer also Mach 1,25), die höchste Sprungausstiegshöhe (38 969,4 Meter) und einen Höhenunterschied im freien Fall von 36 402,6 Metern.

„Wir waren eine sehr ehrgeizige Gruppe von Menschen und hatten eine Vision, die wir in die Tat umsetzten“, sagt Felix Baumgartner jetzt. „Nach vielen Jahren harter Arbeit waren wir dann erfolgreich. Ich glaube wirklich, dass wir alle ein Vermächtnis hinterlassen haben. Denn jeder hat einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, Stratos zu einer erfolgreichen Mission zu machen.“