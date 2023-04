„Ulis Wohnzimmer“ in Speyer: Mit dem Verstand spazieren gehen

Speyer. Da ist „Ulis Wohnzimmer“ mal wieder gut gefüllt und die Speyerer bekommen diesmal sogar internationale Gäste zu sehen. Deshalb nennt Gastgeber Ulrich Zehfuß seine nächste Veranstaltung auch ganz selbstbewusst „Ulis Wohnzimmer goes international“. Zu Gast sind am Freitag, 5. Mai, ab 20 Uhr im „Philipp eins“ in der Johannesstraße drei junge Leute mit besten Aussichten auf eine tolle Karriere im Showbizz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sebastian Krämer aus Berlin gilt als der „König der Kleinkunstbühne“. © Oliveira

Bei der 19. Ausgabe der Songwriter-Show „Ulis Wohnzimmer“ in Speyer rollt Gastgeber und Songwriter Ulrich Zehfuß den Teppich für Sebastian Krämer aus Berlin, Gitta de Ridder aus Amsterdam und Barbara Greshake aus Hamburg aus.

Hintergründige Texte, akustische Musik, Blicke hinter die Kulissen des Künstlerdaseins und jede Menge Abwechslung und Unterhaltung werden wieder geboten: Die Songwriter-Show präsentiert Liedermacherinnen und Liedermacher auf eine erfrischend andere Art. Ulrich Zehfuß rahmt mit eigenen Songs den Abend ein und empfängt dann gleich drei Künstler.

Gitta de Ridder aus Amsterdam mit ihrer glockenklaren Stimme. © Anouk Pross

Sebastian Krämer gilt dabei als Berlins wortgewandter König der Kleinkunstbühne. „Der größte Kleinkünstler Deutschlands”, so urteilt der Gersehsender RBB. Spitzbübisch und tiefenlastig gräbt sich Krämers Klavierspiel in die Seele, während seine Stimme nonchalant mit dem Verstand spazieren geht. Behängt mit allen Preisen, die es gibt, zuletzt dem Jahrespreis der deutschen Schallplattenkritik für die „Liebeslieder an meine Tante”, fragt er sich selbst nur manchmal: „Wohin mit der Medaille?“, so heißt es in der Ankündigung der Organisatoren.

Gitta de Ridder gilt als zauberhafte Genreüberschreiterin aus Amsterdam. Die gefeierte Singer-Songwriterin aus den niederländischen Newlands singt mit einer Reinheit und Einfachheit, die selbst das Herz des größten Zynikers zum Schmelzen bringt. Es gelingt ihr, Genre-Grenzen von modernem Folk und neuer Akustik bis hin zu Pop zu überschreiten und dabei einen klar erkennbaren Sound und Stil zu bewahren. Mit ihrem dritten Album tourte sie durch acht europäische Länder – die Zusammenarbeit mit Ulrich Zehfuß führt sie jetzt nach Speyer. Und der Gastgeber verspricht: „Sie ist ein Ereignis!“

Barbara Greshake aus Hamburg schreibt schnörkellose Texte. © Lukas Diller

Aus dem Leben gegriffen

Barbara Greshake bringt Geschichten mit, die man beim Zuhören mitfühlen kann. Die Hamburgerin malt gestochen scharfe Bilder und schreibt schnörkellose, kluge Texte. Das ist Deutschpop in seiner reinsten Form: Stimme und Gitarre, in nordischer Kombination. Als Inspiration dient ihr dabei das eigene Leben: Barbara Greshake nimmt die Zuhörer mit auf einen Kaffeeklatsch zu sich nach Hause. Mitten ins Herz!