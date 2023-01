Viele Veranstaltungen für das Jubiläumsjahr angesetzt

Speyer. Seit 1848 schützt die Freiwillige Feuerwehr die Stadt Speyer. Nicht nur die Einsatzgebiete haben sich in den zurückliegenden 175 Jahren verändert, auch die Strukturen sind andere. Einblicke in den Dienst am Nächsten und die Herausforderungen erhält die Bevölkerung bei mehreren Veranstaltungen, die sich durch das Jubiläumsjahr ziehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als die Feuerwehr gegründet wurde, bestand sie rein aus Freiwilligen, die sich für den Schutz ihrer Heimatstadt einbringen wollten. Zwischenzeitlich arbeiten Haupt- und Ehrenamt miteinander. Für Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) Peter G. Eymann ist dies der richtige Weg gewesen – vor dem Hintergrund der veränderten Einsatzlage. Mit 1153 Vorfällen hatte die Speyerer Wehr im vergangenen Jahr so viele Vorkommnisse wie noch nie zuvor.

Ehrenamt immer noch wichtig

„Das Ehrenamt hat nicht an Bedeutung verloren. Das Hauptamt soll eine Entlastung sein“, machte Eymann bei einem Pressegespräch zum Auftakt des Jubeljahres deutlich. Dieses ist geprägt von abwechslungsreichen Veranstaltungen, die nicht nur die Arbeitsfelder der Wehr aufzeigen und zum Mitmachen animieren sollen, sondern auch der Freude dienen.

Mehr zum Thema Feuerwehr Hockenheimer Feuerwehrkommandant Franz Sommer wird nach 15 Jahren Dienst verabschiedet Mehr erfahren

Einsteigen werden die Kameraden am 11. Februar mit einer Filmdokumentation über den 24-Stunden-Alltag in der Feuerwache, die in der Industriestraße zu finden ist. „Wir werden die Kollegen den ganzen Tag über begleiten und die Sequenzen über unsere sozialen Medien streuen“, kündigte Eymann an. Mit dem „Girl’s Day“ am 27. April wird ein weiterer Marker gesetzt, denn den gibt es in diesem Jahr in einer XXL-Version. Sechs statt üblicherweise drei Mädchen dürfen in den Feuerwehrdienst hineinschnuppern. Beim sich anschließenden Frauenabend ab 18 Uhr will die Wehr speziell Damen für den Dienst begeistern.

Ein Tischtennisturnier mit Teams aus befreundeten Wehren soll es am 29. April im Foyer des Technik Museums geben. Spektakulär macht das Ganze das Outfit: In Chemieschutzanzügen treten die Teilnehmer an. Die Große Blaulichtparty folgt dann am 7. Juni mit einer Besonderheit. „Wir können tatsächlich in unser eigentliches Jubiläum reinfeiern“, freute sich Eymann. Der Gründungstag der Speyerer Feuerwehr datiert nämlich auf den 8. Juni 1848.

Gaudi-Wettbewerb geplant

Mit der Veranstaltung „Feuer und Flamme für Speyer“ am 10. und 11. Juni soll der Höhepunkt zum 175. Geburtstag ausgerichtet werden. „Es wird ein Programm für Fachleute und für die Bevölkerung geben“, sagte Eymann. Vorträge für die Kameraden sowie praktische Übungen für die Besucher stehen ebenso auf dem Programm wie ein Gaudi-Wettbewerb für Feuerwehrangehörige und eine Schau mit alten Feuerwehrfahrzeugen.

Ein Aktionstag für die Ahr-Gemeinde Mayschoß steht am 15. Juli auf dem Programm. Der Regional-Feuerwehr-Verband wurde als Partner gewonnen. „Wir werden für die Feuerwehrleute einen Geschicklichkeitswettbewerb machen und unsere Schnelleinsatzgruppe Versorgung wird Winzereintopf verkaufen“, ließ Eymann wissen. Der Erlös daraus soll erneut Mayschoß zugute kommen.

Kräftig am Planen ist die Jugendfeuerwehr, die sich am 2. September ganztägig im Innenstadtgebiet präsentieren wird. Dabei wird der Nachwuchs verschiedene Aufgaben erfüllen und den Passanten die Arbeit der Feuerwehr näherbringen. Den 13. Oktober haben sich die Wehrleute ausgesucht, um vor dem Bürgerbüro in der Maximilianstraße für Rauchmelder zu werben. Das Jubiläumsjahr soll dann feierlich mit einem großen Blaulichtumzug am 24. November abgerundet werden.

„An dem Abend werden wir eine Großübung durchführen, nämlich das Fahren im Verband“, führt der BKI aus. Was für die Einsatzkräfte dem Training dient, soll für die Zuschauer ein toller und unvergesslicher Anblick sein. mus