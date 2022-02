Von der Enterprise bis zum Jumbo Jet

Speyer. Ob Eisenbahn-, Raumfahrt-, Fahrzeug- oder Flugzeugmodelle; nicht selten weckt der Anblick der liebevoll gestalteten Stücke in unseren Köpfen Kindheitserinnerungen. Die Faszination für dieses Hobby zieht Jung und Alt in ihren Bann.

Kein Wunder also, dass es viele Interessensgemeinschaften und Veranstaltungen zu diesem Thema gibt. Der Speyerer Verein zur Förderung der Luftfahrthistorie der Pfalz (VFLP) widmet sich schon lange dem Modellbau. Die Mitglieder arbeiten akribisch genau an ihren Bausätzen. Was es nicht zu kaufen gibt, wird einfach selbst gebastelt. Es wird geklebt, gemalt und modelliert.

Seit 16 Jahren richtet der Verein seine Veranstaltung aus und präsentiert seine Modellbautage im Technik Museum Speyer. Diese finden traditionell zu Ostern statt und locken jährlich zahlreiche Fans des beliebten Hobbies in die Raumfahrthalle.

Nach zwei Jahren Zwangspause ist es vom 16. bis 18. April wieder soweit und es stellen verschiedene Aussteller ihre Modelle aus. Neben den klassischen Genres wie Luftfahrt, Lokomotiven oder Automobile, wird auch der Science-Fiction Bereich vertreten sein. „Durch die geltenden Schutzmaßnahmen werden in diesem Jahr zwar etwas weniger Aussteller dabei sein, aber wir hoffen, dass die Besucher trotzdem Spaß haben. Wir sind froh, dass es endlich wieder losgeht, denn die Modellbautage liegen unserem Verein sehr am Herzen“, sagt der Vorsitzende Hanspeter Heger.

Um die Sicherheit für Besucher und Aussteller zu gewährleisten, wird dieses Jahr auf Mitmachaktionen verzichtet und die Präsentationsflächen sind mit einem vergrößerten Abstand aufgebaut. Die Modellbautage finden zu den regulären Öffnungszeiten des Museums statt und sind im Eintritt inbegriffen. zg

Info: Infos unter www.technik-museum.de/modellbautage

