VR Bank Kur- und Rheinpfalz: Achim Seiler folgt auf Dirk Borgartz

Speyer. Nach dem überraschenden krankheitsbedingten Ausscheiden des stellvertretenden Vorstandssprechers Dirk Borgartz zum Jahresende 2022 teilt die Speyerer Genossenschaftsbank nun mit, dass der Aufsichtsrat der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz in einer Sitzung Mitte Dezember einstimmig beschlossen hat, Achim Seiler (47) als neues Mitglied in den Vorstand der Bank zu berufen.

Seiler ist in Speyer kein Unbekannter. Der inzwischen 47-jährige verheiratete Finanzexperte hat drei Kinder und wohnt in Zeiskam. Er war bereits viele Jahre in leitenden Positionen bei der damaligen Volksbank Speyer tätig, unter anderem betreute er hier verantwortlich das Private Banking. 16 Jahre lang war es bei der Voba tätig, zuletzt war Seiler Generalbevollmächtigter. Sein großes Hobby ist übrigens der Reitsport.

Fusion der Sparkassen begleitet

Mitte 2017 wechselte Seiler dann in den Vorstand der Sparkasse Germersheim-Kandel. Er begleitete dort maßgeblich die Fusion mit der Sparkasse Südliche Weinstraße zur Sparkasse Südpfalz mit Sitz in Landau. Dort war er nun zwei Jahre lang Vorstandsmitglied. Die Kenntnisse in diesem Geschäftsgebiet könnten Achim Seiler nützlich sein bei weiteren Fusionsbestrebungen der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz in der Vorderpfalz.

„Wir freuen uns sehr, dass Achim Seiler in neuer Funktion jetzt an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt. Zudem sind wir überzeugt davon, dass er sowohl fachlich als auch menschlich als neues Vorstandsmitglied gut zu uns passt“, sagt der Aufsichtsratsvorsitzende und frühere Ketscher Bürgermeister Jürgen Kappenstein zur Berufung.

Damit ist Achim Seiler Mitglied des Vorstandsquartetts. Im Sommer dieses Jahres geht laut eigener Ankündigung der bisherige Vorstandsvorsitzende Rudolf Müller in den verdienten Ruhestand. Der Schwetzinger Till Meßmer soll dann den Vorstandsvorsitz übernehmen, so hieß es in einer Pressemitteilung Ende November des vergangenen Jahres. Das Vorstandstrio wird ergänzt vom bisherigen Mitglied Thomas Sold.