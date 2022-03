Werke zur Passion bei Abendmusik

Speyer. Die „Geistlichen Abendmusiken“ in der Gedächtniskirche werden am Sonntag, 13. März, um 18 Uhr fortgeführt. Marina Jutz (Sopran), Peter Jutz (Violine) und Robert Sattelberger (Orgel) musizieren ein vielfältiges Programm zum Thema Passion, unter anderem Werke von Bach, Haydn, Rossini bis Barber. Oberkirchenrat in Ruhe Dr. Klaus Bümlein begleitet mit Worten das Passionsgeschehen, der Eintritt ist frei.

Eine Woche später, am Sonntag, 20. März, 18 Uhr spielt Robert Sattelberger an der Rundorgel der Christuskirche Speyer-Nord Werke des 1940 gefallenen französischen Komponisten Jehan Alain. Seine Werke wechseln zwischen Freude und Trauer, Tanz und Meditation, von seltener Emotionalität, sie sind im 20. Jahrhundert eine Erneuerung für die französische Kathedralmusik gewesen. Sie sind aber auch gut kammermusikalisch zu hören wie in der Christuskirche und passen in die Passionszeit, die in diesem Jahr vom Krieg in Europa geprägt ist. Pfarrerin Heike Kronenberg gestaltet die Liturgie, der Eintritt ist ebenso frei. zg

