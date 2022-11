Arbeitssieg des TVE

Den überaus erfolgreichen Spieltag – alle Mannschaften hatten bisher gewonnen – rundete die erste Mannschaft des TV Eppelheim in der Handball-Verbandsliga zu später Stunde ab. Denn es war schon kurz nach halb neun, als der Anpfiff erfolgte, mit einem standesgemäßen 29:24 (14:11)-Erfolg gegen den TVG Großsachsen II ab, sodass ein gemeinsames Feiern beginnen konnte.

Der Start in das Spiel verlief aber ganz anders als geplant, die Vorgabe von Trainer Sebastian Metzler, schnell zu spielen, verleitete die Angreifer zu Fehlern, sodass er bereits nach neun Minuten beim Stande von 1:4 seine Auszeit nehmen musste, um sein Team neu zu justieren. Doch nun hatten sich die Eppelheimer gefangen und verkürzten Zug um Zug, da sich auch die Deckung stabilisiert hatte und deshalb Thomas Koch im Tor einen Wurf nach dem anderen entschärfen konnte. Vor allem Michael Hofmann lief am Kreis zu alter Klasse auf und warf die Hausherren erstmals in Führung (9:8). Zur Pause führte der TVE mit 14:11.

Nach dem Wechsel bäumten sich die Gäste noch einmal auf (15:14), aber der anschließende 5:0-Lauf der Hausherren zum 20:14 brachte die Vorentscheidung, denn näher als auf drei Tore, kamen die „Saasemer“ nicht mehr heran. Die Eppelheimer haben wieder einmal bewiesen, dass sie sich durch eine kritische Phase nicht entmutigen lassen, sondern mit Entschlossenheit und Zielstrebigkeit, so wie es der Trainer vorgegeben hat, ihren Weg verfolgen.

TVE: Koch; Jäger(8), Späth, Stotz (1), Sander(1), Huckele (1), Hofmann (4), Hess (3), Geier (4), Rutt, L. Dennhardt (7/3), M. Dennhardt. we