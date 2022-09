Bären sehen sich als Außenseiter

Der Countdown neigt sich dem Ende entgegen. Die Kurpfalz-Bären stehen vor ihrem ersten Pflichtspiel der neuen Saison. Von Alltag in der 2. Handball-Bundesliga kann jedoch noch keine Rede sein. In der ersten Runde des DHB-Pokals wartet ein Konkurrent aus dem Unterhaus. Der ESV Regensburg duelliert sich an diesem Sonntag in der Neurotthalle mit der Ketscher Mannschaft (Spielbeginn: 15 Uhr).

Doch wie wichtig ist dieser Wettbewerb überhaupt für die Bären? Trainerin Franziska Steil gibt die Antwort: „Wir freuen uns auf das Spiel, aber wir haben 30 Spieltage vor uns und jedes weitere Spiel kostet Kraft. Deswegen ist es für mich in erster Linie der letzte Test, bevor es dann wirklich losgeht.“

Schon in der Vorbereitung trafen beide Mannschaften aufeinander. Beim Stromberg-Cup, der vom TSV Bönnigheim ausgerichtet wurde, gewann der ESV nicht nur die Begegnung gegen die Bären (20:11), sondern auch das gesamte Turnier. „Es geht bei null los, aber Regensburg hat sich noch einmal verstärkt. Sie werden eine gute Saison spielen und wir schieben ihnen bewusst die Favoritenrolle zu“, sagte Steil.

Ihre Mannschaft benötigt nach den Abgängen zahlreicher Leistungsträger Zeit, um Automatismen einzustudieren. Die Haupttorschützinnen Cara Reuthal (Union Halle-Neustadt) und Lara Eckhardt (VfL Waiblingen) haben sich dazu entschieden, Angebote aus der Bundesliga anzunehmen. Deswegen wird sich das Spiel der Bären verändern. Es wird schneller und weniger rückraumlastig. „Die jungen Spielerinnen brauchen noch mehr Wettkampferfahrung“, sagte Steil nach der Generalprobe beim Heimturnier, das mit einem Sieg gegen die SG Bretzenheim und einer Niederlage gegen den 1. FSV Mainz 05 abgeschlossen worden war. „Aber alle ziehen mit. Ich finde, wir haben eine spannende und interessante Mannschaft.“ Fehlen werden Lea Marmodee (Knieprobleme), Katharina Hufschmidt (Kreuzbandverletzung) und Katja Hinzmann (Fußbruch). fred