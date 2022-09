Wenn am Wochenende des 1. und 2. Oktober die deutsche Turnelite der Frauen in die Ketscher Neurotthalle kommt (wir berichteten), ist auch eine echte Lokalmatadorin dabei, denn in der 2. Bundesliga geht auch Bea Fichtner (16) aus Ketsch an den Start. Ihr Heimatverein ist die TSG, sie hat mehrere Jahre am Bundesstützpunkt in Mannheim trainiert, bevor sie vor eineinhalb Jahren an das

...