Bertolini übernimmt vier von zehn

Der SC Olympia Neulußheim zerlegte in der Fußball-Kreisklasse A den FC Türkspor II und auch der SC 08 Reilingen fuhr einen Sieg ein, während die Spvgg 06 Ketsch II eine Niederlage hinnehmen musste.

Spvgg 06 Ketsch II – SC Pfingstberg/ Hoch. 1:6 (1:1)

Ketsch II hielt im ersten Durchgang gut mit und steckte das 0:1 durch einen Freistoßtreffer von Marcel Ghirastau gut weg (33.). Nach einer schönen Einzelleistung von Philipp Mehr schloss Miguel Gundelsweiler dessen Vorlage dann zum 1:1 ab (43.). Nach dem Seitenwechsel entglitt den Nullsechsern die Partie, zu viele individuelle Fehler führten zu den Gegentreffern von Patrick Chrubasik (47.), Ghirastau (67.), Johannes Rohr (68.), Eyüp Ekici (80.) sowie einem Eigentor von Fabrizio Huber (54.).

FC Türkspor Mannheim II – SC Olympia Neulußheim 0:10 (0:4)

Neulußheim konnte durch das hohe Pressing sehr früh viele Spielanteile gewinnen. Die Torflut eröffnete allerdings Türkspor-Spieler Mamadi Sano, der nach einem Neulußheimer Freistoß ins eigene Tor köpfte (28.). In der Folge zerfielen die Gastgeber und lagen bereits zur Pause nach Toren von Lennart Raupp (34.), Marvin Pelzl (39., Foulelfmeter) und Lucas Jahn mit einem direkt verwandelten Freistoß (44.) mit 0:4 im Hintertreffen. Nach der Pause zeigten die Mannheimer kaum noch Gegenwehr und Neulußheim hingegen gewährte keine Gnade. Marvin Pelzl (54.), Dennis Heiser (69.) und der vierfache Markus Bertolini (61., 71., 73., 85.) schossen den FC Türkspor Mannheim II mit 10:0 ab.

SV Rohrhof – VfL Kurpf. Neckarau II 2:2 (1:1)

Kurpfalz Neckarau II agierte mit einigen Akteuren aus der spielfreien Verbandsliga-Mannschaft. Rohrhof legte dennoch gut los und bestimmte das Spiel. Infolgedessen gelang Oliver Niemiro die 1:0-Führung (11.). Flüchtigkeitsfehler in der Rohrhofer Defensive brachten die Gäste wieder ins Spiel und Luca Bencivenga glückte der Ausgleich (19.). Bis zum Seitenwechsel rannte Rohrhof weiter an, blieb aber glücklos. Nach der Pause setzte die Heimelf ihr druckvolles Spiel weiter fort und erzielte durch Yannick Drexler das 2:1 (52.). Im Anschluss verpasste der SV Rohrhof die Entscheidung und wurde kurz vor Spielende durch Tarik Gelgec mit dem 2:2 dafür „bestraft“ (78.).

FC Badenia Hirschacker – TSV Neckarau II 3:3 (0:1)

Unterm Strich nach 90 Minuten stand ein gerechtes Unentschieden auf dem Tableau. In der 28. Minute bekamen die Hirsche in Folge einer Ecke den Ball nicht weg und Neckarau II bedankte sich mit dem 0:1. Im zweiten Durchgang war der FC Badenia besser im Spiel und kam durch Angelo Racalbuto zum 1:1 (60.). Kurz danach verwandelte Pascal Roth einen Elfmeter zum 2:1 (65.). Als Racalbuto nach seinem Lupfer auf 3:1 stellte (75.), roch alles nach einem Heimsieg. Doch per Fernschuss (78.) und mit einem Freistoß, der ins Tor rollte (90.+2), kam der TSV noch zum Ausgleich.

FK Bosna Mannheim – SC 08 Reilingen 2:3 (1:1)

Nach einem schnell ausgeführten Freistoß lief Patrick Rittmaier schön in den Ball und verwandelte zum 0:1 (24.). Ein zu kurz geratener Rückpass eines Reilingers wurde zur Steilvorlage für Mannheims Ahmed Aletic, der das 1:1 besorgte (31.). Aus stark abseitsverdächtiger Position traf erneut Aletic nach einem langen Ball zum 2:1 (47.). Doch Reilingen schlug zurück. Nach einem Freistoß aus der eigenen Hälfte konnte der FK Bosna den Ball nicht klären und Fabian Hartmann staubte zum 2:2 ab (82.). Patrick Rittmaier verwandelte anschließend noch einen klaren Elfmeter zum 2:3 (88.) – die Partie war gedreht. Robin Krauth musste nur 60 Sekunden im Anschluss mit Gelb-rot vom Feld (89.), eine Entscheidung, die bei den Gästen auf Unverständnis stieß.