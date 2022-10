Birkenau Paroli bieten

Nach dem wichtigen Erfolg am vergangenen Sonntag steht der HSG St. Leon/ Reilingen eine weitere schwere Aufgabe bevor. Mit dem TSV Birkenau, der in der letzten Saison aus der Oberliga absteigen musste, stellt sich der HSG ein Team, das sicherlich die Ambition zum Wiederaufstieg hat. Die ersten Spiele haben gezeigt, dass sie das mit eindrucksvollen Leistungen untermauerten und zu Recht mit an der Tabellenspitze rangieren.

Das HSG-Team sollte durch den Sieg Auftrieb bekommen haben und mit einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein in diese Partie gehen. Sollten die spielerischen Defizite aufgearbeitet werden und wieder eine kompakte, aufmerksame Defensive gezeigt werden, könnte man auch dem TSV Paroli bieten.

HG II nach Wiesloch

Letzte Saison standen sich die TSG Wiesloch und die HG Oftersheim/Schwetzingen II im Viertelfinale der badischen Handball-Meisterschaft gegenüber. Der Gast gewann jeweils, am Ende hatte in der Summe die HG einen Treffer mehr und kam weiter. Das ist aber Schnee von gestern, jetzt geht es im Badenliga-Alltag wieder um Punkte (Samstag, 19 Uhr). Dabei kommt es zu einem Wiedersehen mit altbekannten Gesichtern: Denn Alexander Sauer, Kevin Körner, Sebastian Hecker und Philipp Kinscherf trugen alle jahrelang das HG-Trikot. krau/mj

Info: Spielbeginn ist am Sonntag um 18.00 Uhr in Reilingen.