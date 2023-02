Blach wie im Rausch

Dank einer erneut überragenden Stefanie Blach hat die SG BW/GH Plankstadt ihre Aufstiegschancen in der 2. Sportkegeln-Bundesliga Süd weiter verbessert. Gegen den SV Weidenstetten gelang ein 6:2 (3442:3268), gleichzeitig patzten die Konkurrenten KRC Kipfenberg (4:4 gegen Seeshaupt) und SKC Gaisbach (2:6 in Freiburg). Es führt weiterhin Waldkirch (20:6 Punkte) vor Plankstadt (20:8), Kipfenberg (18:10) und Gaisbach (16:10). Sollte Waldkirch das Nachholspiel am kommenden Sonntag gegen Gaisbach verlieren, würde Plankstadt Tabellenführer.

Weidenstetten hielt im Starttrio im ersten Durchgang noch stark mit, doch dann agierten die Gäste viel zu fehlerhaft (41 Fehler insgesamt). Simone Lenhard hatte mit Bianca Habison (14 Fehler) keine Probleme, Sabrina Amtsbergverlor durch ein mäßiges Ergebnis in die Vollen den Mannschaftspunkt gegen Katja Heck. Für eine 2:1-Führung zur Halbzeit sorgte Yvonne Schränkler mit starken 617 Kegeln (202 im Abräumen, 415 in die Vollen).

Eigenen Rekord knapp verpasst

Für die Glanzleistung des Tages sorgte dann Steffi Blach. 171:137, 152:126, 150:152 und 172:122 waren ihre Satzergebnisse gegen Julia Pscheidl. Mit 645 Kegeln verpasste sie ihren eigenen Bahnrekord nur um vier Kegel – eine Weltklasseleistung.

Sabrina Bender hatte beim 0:4 gegen Pia Dudel, mit 585 Kegeln stärkste Akteurin bei Weidenstetten, keine Chance, ehe Michaela Engel im Schlussspurt noch 3:1 gegen Ursula Nothelfer siegte. Engel hatte mit 171 Kegeln einen bärenstarken vierten Satz. Nach der Faschingspause muss die SG BW/GH Plankstadt am 5. März zum FC Seeshaupt. mra

SG BW/GH Plankstadt – SV Weidenstetten 6:2: Lenhard – Habison 4:0 (564:491), Amtsberg – Heck 1:3 (537:555), Schränkler – K. Nothelfer 4:0 (617:556), Blach – Pscheidl 3:1 (645:537), Bender – Dudel 0:4 (508:585), Engel – U. Nothelfer 3:1 (571:544).