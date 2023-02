Da ist der erste Auswärtssieg

„Das scheinbar Unmögliche ist Geschehen!“ Die diesmal zuschauende Sirikit Bühler kommentierte den ersten Auswärtssieg der SG BW/GH Plankstadt in dieser Saison mit Humor. Mit 5:3 siegte Plankstadt beim EKC Lonsee und rückte damit erstmals in dieser Saison auf Platz zwei vor. Spitzenreiter Kipfenberg verlor in Weidenstetten, sodass nun der DKC Waldkirch vorne ist. Der spannende Vierkampf um den Titel geht weiter.

Zu Beginn sah es nach einer Niederlage aus. Simone Lenhard konnte den Mannschaftspunkt zwar bei Satzgleichstand ganz knapp für sich entscheiden, doch Michaela Engel gab gegen Kerstin Fleck einige Kegel ab. Im Mittelpaar gingen sogar beide Mannschaftspunkte an die Gastgeberinnen, weil Yvonne Schränkler trotz 19 Kegeln mehr gegen Amelie Merz 1:3 unterlag. Der mit 152:110 gewonnene vierte Satz war allerdings für das Gesamtkegelergebnis ganz wichtig.

Das Schlusspaar mit Sabrina Bender und Stefanie Blach musste also beide Mannschaftspunkte holen und 30 Kegel Rückstand aufholen. Stefanie Blach zeigte gleich auf den ersten beiden Bahnen grandiosen Kegelsport. 112 Kegel in die Vollen sind im Schnitt mehr als eine Sieben. „Auf sie kann man sich in jedem Spiel verlassen, wahrscheinlich könnte man sie sogar nachts wecken und wie würde eine super Leistung bringen“, war Yvonne Schränkler voll des Lobes über die frühere Mannschaftsweltmeisterin. Mit 204 Kegeln im Abräumen brachte es Blach auf 596 Kegel und machte 62 Kegel gut. Sabrina Bender kämpfte mit den letzten zehn Wurf ihre Gegnerin 150:129 nieder und holte bei Satzgleichstand den siegbringenden Zähler. „Wir sind wirklich sehr glücklich, endlich einen Auswärtssieg geschafft zu haben“, sagte Schränkler. mra