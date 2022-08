Casciaro macht keine Ansage

Mit dem FV 08 Hockenheim II ist in der kommenden Saison nur ein Verein aus der Rennstadt in der Fußball-Kreisklasse B1 vertreten. Für den SV 98 Schwetzingen II, der in der vergangenen Saison im Premierenjahr fast einen Senkrechtstart hingelegt hat, darf nun zum Auftakt der neuen Spielzeit gegen eben jene Hockenheimer antreten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

SV-98-Trainer Toni Casciaro sieht sein Team für den Saisonstart bestens aufgestellt. „Es fehlen zwar noch vier Urlauber, aber das müssen und werden wir kompensieren. Wir sind gerüstet“, sagt Casciaro selbstbewusst. Die Vorfreude ist dem engagierten Coach sichtlich anzumerken, wenn dann noch das berühmte Kribbeln dazukommt, dann ist Casciaro unter der nötigen Spannung für den Anpfiff.

Mit den Sommer-Neuverpflichtungen konnte er weitere Breite und Qualität in den Kader einbringen. „Die neuen und alten Spieler harmonieren gut. Man merkt, dass uns die Neuzugänge verstärkt haben“, sagt Casciaro.

Ein Aufstiegsfavorit?

Mehr zum Thema SV 98 Schwetzingen II Baumeister hält den Ball flach Mehr erfahren Kreispokal Titelverteidiger ist bereits raus Mehr erfahren Jugend Seit 2020 in Verbandsliga Mehr erfahren

Hinter vorgehaltener Hand wird der SV 98 Schwetzingen II von der Konkurrenz als Mitfavorit um die Meisterschaft und den Aufstieg genannt. Es sind Zuweisungen, die Casciaro gar nicht hören will und bewusst zur Seite schiebt. „Wir werden natürlich gerne oben mitmischen, aber man wird von mir keine konkrete Ansage hören, dass wir aufsteigen wollen oder müssen“, erklärt er.

Gegen den FV 08 Hockenheim II will er aber vor allen Dingen dort anknüpfen, wo die Schwetzinger zuletzt besonders stark waren. „Wir wollen wieder eine Heimmacht werden“, fordert Casciaro. In diesem Kalenderjahr ist sein Team auf eigenem Platz bei einem Torverhältnis von 26:3 noch ungeschlagen.

Info: SC 08 Reilingen II – SpVgg 07 Mannheim, SG Oftersheim II - SV Altlußheim, SV 98 Schwetzingen II – FV 08 Hockenheim II, SC Olympia Neulußheim II – SV Rohrhof II (alle Sonntag, 12.30 Uhr).