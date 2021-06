Christian Kinsombi ist erster Neuzugang beim SV Sandhausen

Der SV Sandhausen begrüßt seinen ersten Neuzugang für die Saison 2021/22: Vom Drittligisten KFC Uerdingen wechselt Offensivspieler Christian Kinsombi an den Hardtwald. „Christian hat eine hervorragende fußballerische Ausbildung genossen und den Sprung in den Männerfußball geschafft. Bei uns möchte er den nächsten Schritt gehen. Ein sehr spannender Spieler, weil er aufgrund seiner Schnelligkeit unberechenbar ist und zudem auf beiden Außenbahnen spielen kann. Wir freuen uns sehr darüber, dass Christian in der kommenden Saison ein Teil unseres Teams sein wird“, freut sich der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca.

Kinsombi war seit Beginn der Saison 2019/20 für den KFC Uerdingen aktiv. In zwei Spielzeiten kam er in 52 Partien in der 3. Liga (zwei Treffer) sowie einer Begegnung im DFB-Pokal zum Einsatz. Ausgebildet wurde der 21-Jährige beim FSV Mainz 05, für dessen zweite Mannschaft er in der Saison 2017/18 in der Regionalliga Südwest debütierte und die er nach 42 Einsätzen (zwei Treffer) nach der Saison 2018/19 in Richtung Krefeld verließ.

Jung und dynamisch

Auch Stefan Kulovits hebt die Schnelligkeit des 1,77 Meter großen Offensivakteurs hervor. „Christian ist jung und dynamisch, er kann mit seiner Schnelligkeit in Eins-gegen-eins-Duelle gehen. Das hat uns in der vergangenen Saison etwas gefehlt, deswegen konnten wir oft auch nur in einem System spielen. Mit Christian sind wir in der Offensive flexibler aufgestellt“, sagt der Trainer, der den SV Sandhausen gemeinsam mit Gerhard Kleppinger coacht und auf weitere Neuzugänge in den kommenden Tagen hofft.

Der gebürtige Wiesbadener Kinsombi kann sowohl auf der rechten als auch auf der linken Außenbahn spielen. Zudem ist der jüngere Bruder von David Kinsombi (Hamburger SV) beidfüßig und auch auf weiteren Positionen in der Offensive einsetzbar.

Kinsombi freut sich auf die neue Herausforderung und sagte bei seiner Vorstellung im BWT-Stadion am Hardtwald: „Nach den ersten Gesprächen mit den Verantwortlichen war mir sehr schnell klar, dass ich unbedingt zum SV Sandhausen wechseln möchte. Das Umfeld ist sehr familiär, ich habe sehr schnell mitbekommen, dass alle Mitarbeiter hier gut miteinander umgehen. Zudem passt der fußballerische Plan, der mir aufgezeigt wurde, sehr gut zu mir. Ich möchte mich hier weiterentwickeln und der Mannschaft helfen.“