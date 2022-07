Corina Halbach und Vera Weber auf Treppchen

Mit sieben Prüfungen der Klassen A (Anfänger), L (leicht) und M (mittelschwer) war der zweite Tag des Springturniers in Schwetzingen äußerst ereignisreich. Über 210 Pferde waren mit ihren Reitern auf dem Parcours am Rande des Sternallee-Waldes unterwegs und kämpften um die Geld- und Ehrenpreise. Und das übrigens im 70. Jahr des Bestehens des ausrichtenden Reitervereins Schwetzingen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Und der Gastgeber durfte sich am Freitagmittag auch über die erste Treppchenplatzierungen seiner eigenen Mitglieder freuen: Corina Halbach mit „Hartbeat“ und Vera Weber mit „Inka“ ritten jeweils in einer Stilspringprüfung Klasse A** auf den ausgezeichneten dritten Platz. „Jetzt läuft alles super“, freute sich Rico Marko. Dem neuen Vorsitzenden des Schwetzinger Reitervereins und seinem Vorstandsteam steckt aber immer noch der Stress mit der defekten Hauptstromleitung (wir berichteten) in den Knochen. „Das Turnier stand kurz vor der Absage“, atmete er noch einmal tief durch. Nach einem kurzen Stromausfall am Donnerstagmorgen kurz vor der ersten Prüfung läuft aber jetzt alles.

Springprüfung Klasse M*: 6. Platz: Günter Treiber (Eppelheim) ... Springprüfung Klasse M*: 6. Platz: Günter Treiber (Eppelheim) auf „Cloudy Bay“. Klasse M**: 4. Platz: Günter Treiber (Eppelheim) auf „Cassis S“. Stilspringprüfung Klasse A**: 3. Platz: Corina Halbach (Schwetzingen) auf „Hartbeat“. Stilspringprüfung Klasse A**: 3. Platz: Vera Weber mit „Inka; 5. Platz: Eva Roland auf „Alice a la Bee“ (beide Schwetzingen). Springprüfung Klasse L: 7. Platz Isabel Meier (Eppelheim) auf „Chelsea“.

Der Samstag beginnt auf der Anlage in der Hockenheimer Landstraße bereits um 8 Uhr mit einer Stilspringprüfung, weitere sechs Wettbewerbe folgen. Dabei steht um 17 Uhr der absolute Höhepunkt auf dem Programm – ein Springen der schweren Kategorie S*, für das 30 Teilnehmer gemeldet haben. Krönender Abschluss des Turnierwochenendes ist der Große Preis der Stadt Schwetzingen am Sonntagnachmittag – ebenfalls eine Ein-Sterne-S-Prüfung.

Mehr zum Thema Thema des Tages Reiter -Asse messen sich Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Pferdesport (mit Fotostrecke) 350 Reiter gehen beim Schwetzinger Springturnier an den Start Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Reitsport (mit Fotostrecke) Stromausfall, Licht und (ein drohender) Schatten beim Schwetzinger Springturnier Mehr erfahren

Gegen Mittag hat sich ja dort eine Tierschutzorganisation angekündigt, um gegen den Pferdesport zu demonstrieren. Rico Marko hat da wenig Sorgen: „Ich bin selbst bei ihnen Mitglied, meinen Ausweis habe ich immer dabei. Ich werde freundlich mit ihnen reden.“ ali

Info: Weitere Fotos gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de