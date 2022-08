„Das ist für mich das Handballer-Genom“

Seine Vita liest sich beeindruckend: Als Spieler schaffte es Thorsten Schmid bis in die 2. Bundesliga, als Trainer arbeitete er unter anderem in der 2. Liga der Frauen und der höchsten Spielklasse der Männer. Seit etwa zwei Monaten ist er nun Cheftrainer der Handballer der HG Oftersheim/Schwetzingen, die in der Nordstadthalle am Sonntag um 17 Uhr gegen Kornwestheim in die neue Drittligasaison

...